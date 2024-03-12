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Белгородские главы назвали причину громких звуков в Старом Осколе и Губкине

Взрывы в Белгородской области услышали даже там, где ожидали меньше всего

12 марта 2024, 10:41
Фото: Bel.ru

Белгородские главы назвали причину громких звуков в Старом Осколе и Губкине

В небе над столицами горокругов местные жители услышали громкие звуки. Главы муниципалитетов объяснили, что это было связано с работой Военно-космических сил России.

В 12:45 жители Старого Оскола услышали взрыв. По словам главы горокруга Андрей Чеснокова, громкие звуки связаны с работой Военно-космических сил РФ. Глава Старооскольского горокруга также напомнил, что в области ещё продолжает действовать ракетная опасность.

Также громкий звук слышали в Губкине. Глава округа Михаил Лобазнов сообщил, что это была работа ВКС России.

Напомним, что ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском горокругах действует с 04:17. Отбоя пока не было.

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#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Губкин#Новости Старого Оскола#Взрыв#Белгород#Алина Харина#Андрей чесноков#Михаил Лобазнов#СВО#ВКС России#Громкие звуки
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