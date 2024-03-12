Взрывы в Белгородской области услышали даже там, где ожидали меньше всего

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В 12:45 жители Старого Оскола услышали взрыв. По словам главы горокруга Андрей Чеснокова, громкие звуки связаны с работой Военно-космических сил РФ. Глава Старооскольского горокруга также напомнил, что в области ещё продолжает действовать ракетная опасность.
Также громкий звук слышали в Губкине. Глава округа Михаил Лобазнов сообщил, что это была работа ВКС России.
Напомним, что ракетная опасность в Губкинском и Старооскольском горокругах действует с 04:17. Отбоя пока не было.