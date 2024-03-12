Временно не ездят: в ЕТК подтвердили, что белгородцам пока недоступны автобусы

Posted Сегодня, 10:44
Published Сегодня, 10:44
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
В официальной группе Единой транспортной компании (ЕТК) подтвердили информацию о том, что работа общественного транспорта будет приостановлена до отмены сигнала о ракетной опасности.
Напомним, что ракетную опасность объявили по всей территории Белгородской области около семи часов утра. Однако некоторые автобусы перестали курсировать ещё раньше: связано это было с ракетной опасностью, которую в пять часов утра объявили только по Белгороду и Белгородскому району.
Многих белгородцев не устроила такая ранняя ракетная опасность, потому что из-за этого они опоздали на работу, а также вынуждены были стоять на перроне, а не ехать в поезде до места назначения.
На возмущения белгородцев отреагировала местная таксистка, которая призвала жителей разумно относиться к сложившейся ситуации и не вымещать злость на такси за повышенные цены во время ракетной опасности.