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Published Сегодня, 10:44

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Автобус

Временно не ездят: в ЕТК подтвердили, что белгородцам пока недоступны автобусы

12 марта 2024, 10:44
Фото: 1MI
Автобус

В ЕТК подтвердили приостановку движения автобусов в Белгороде

Остановка движения общественного транспорта связана с действующей по всей Белгородской области ракетной опасностью, сообщили в ЕТК. Автобусы не едут по маршрутам с пяти часов утра.
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Автобус

В официальной группе Единой транспортной компании (ЕТК) подтвердили информацию о том, что работа общественного транспорта будет приостановлена до отмены сигнала о ракетной опасности.

Напомним, что ракетную опасность объявили по всей территории Белгородской области около семи часов утра. Однако некоторые автобусы перестали курсировать ещё раньше: связано это было с ракетной опасностью, которую в пять часов утра объявили только по Белгороду и Белгородскому району.

Многих белгородцев не устроила такая ранняя ракетная опасность, потому что из-за этого они опоздали на работу, а также вынуждены были стоять на перроне, а не ехать в поезде до места назначения.

На возмущения белгородцев отреагировала местная таксистка, которая призвала жителей разумно относиться к сложившейся ситуации и не вымещать злость на такси за повышенные цены во время ракетной опасности.

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#Белгородская область#Автобус#Новости Белгорода#Белгород#ЕТК#Пассажирские автобусы#Обстрел ВСУ#Александра Склярова#Ракетная опасность
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