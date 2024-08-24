bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:00

Published Сегодня, 05:00

Modified Сегодня, 05:00

Updated Сегодня, 05:00

Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя

Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя

24 августа 2024, 05:00
Фото: Изображение Midjourney
Прошедшая неделя в Белгородской области была наполнена событиями. Глава региона Вячеслав Гладков обратился к президенту РФ Владимиру Путину, жители Старого Оскола остались без воды, а Владимир Тебекин хочет, но, вероятно, не сможет уйти на СВО. Подробности — в итогах недели от Бел.Ру.

Гладков доложил Путину об обстановке в Белгородской области

В прямом телеэфире президент РФ Владимир Путин выслушал отчёты губернаторов приграничных областей. Одним из докладчиков был Вячеслав Гладков. Губернатор сообщил о жертвах за прошедшую неделю, сложностях с восстановлением жилья и закрытии населённых пунктов.

Несмотря на приближение осени, ремонтные работы в Белгородском районе и Шебекинском округе всё ещё не начались из-за вероятности атак: каждый день происходит от трёх до пяти нападений на населённые пункты, сообщил Гладков.

Губернатор также отметил, что украинские атаки на приграничье привели к ущербу для аграриев в размере 3 млрд рублей, а для белгородского бизнеса — 1 млрд рублей. Он обратился к президенту с просьбой поддержать малые и средние предприятия, попросив выделить 300 млн рублей на эти цели.

Также губернатор запросил финансовую помощь для укладки оптоволокна в пограничных районах для организации дистанционного обучения. Министр финансов поддержал эту идею.

А ещё глава региона упомянул возможные проблемы с отоплением в Белгороде в зимний период и попросил президента обеспечить доступ к резервным источникам тепла.

Президент поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову разработать план финансирования самообороны в приграничных регионах, организацию мобильных котельных и проработать вопросы обучения детей.

Обстановка сложная: Гладков доложил Путину, что происходит в Белгородской области
Узнать подробнее

Воды нет, но вы держитесь

В ночь на 21 августа многие горожане Старого Оскола остались без воды. Представители водоканала указали на необходимость понижения давления для заполнения городских резервуаров. Несмотря на это, были замечания о том, что вода отсутствует даже на высоте третьего этажа.

Как утверждали в организации, отключение произошло в различных районах Старого Оскола из-за проблем с основным водопроводом и потери запасов воды в резервуарах. Восстановление водоснабжения планировалось на шесть утра следующего дня.

Однако спустя сутки некоторые жители столкнулись не только с отсутствием холодной воды, но и горячей. Виной всему стала авария, которая привела к опустошению резервуаров, обеспечивающих жилищный сектор. Несмотря на планы восстановления водоснабжения утром 21 августа, что-то пошло не так.

Мэр города Андрей Чесноков заявил о том, что специалистам пришлось временно приостановить подачу как холодной, так и горячей воды. Он также сообщил, что в больницах и медучреждениях, которые были затронуты отключением, создали запасы питьевой и технической воды, а в детских садах начали работать только дежурные группы.

К 22 августа стало известно, что 60 тыс. горожан получили хотя бы небольшое количество воды, остальные жители продолжали получать подвоз воды. К 23 августа проблемы с водоснабжением в Старом Осколе ещё не были полностью устранены: без воды оставались 8 тысяч человек.

По словам мэра, в муниципалитете успешно выполнены сварочные работы, и специалисты приступили к наполнению системы.

Проблемой отсутствия воды в Старом Осколе заинтересовалась прокуратура.

Прокуратура заинтересовалась проблемой с водой в Старом Осколе
Узнать подробнее

Судебные дела бывших глав районов

Государственная обвинительная позиция в уголовном деле, связанном с бывшим главой администрации Вейделевского района Александром Алексеевым, нашла поддержку в прокуратуре муниципалитета. Установлено, что Алексеев превысил свои полномочия с июля по октябрь 2023 года, давая намеренные указания своим подчинённым выполнять работы по проектированию озеленения и посадке растений муниципальных образовательных учреждениях района на территории, прилегающей к его частному дому. Эти действия принесли ему значительную финансовую выгоду, оцениваемую в более 100 тысяч рублей.

20 августа Вейделевский районный суд приговорил Алексеева к трём годам лишения свободы, которые он должен будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему будет запрещено занимать должности в органах власти на протяжении двух лет.

Пока приговор не вступил в законную силу.

А Курский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию Анатолия Попкова, бывшего главы Белгородского района, который обвиняется в крупном взяточничестве. В марте 2024 года Попков был приговорён к 12 годам колонии строгого режима после того, как в октябре 2019 года его задержали с взяткой в размере свыше 6 млн рублей.

В ходе расследования было установлено, что его общая незаконная прибыль составила около 24,3 млн рублей, а также было найдено незарегистрированное оружие. Попков уже предпринимал попытки обжаловать это решение в прошлом году, но его жалобу отклонили.

Экс-глава Белгородского района Попков не смог обжаловать приговор за взятку
Узнать подробнее

Попытка уйти на СВО

Владимир Тебекин, который находится в СИЗО с прошлого года, выразил желание заключить контракт и уйти в СВО с поддержкой известных военачальников. В мае они обратились к заместителю министра внутренних дел РФ Сергею Лебедеву с этой просьбой. Просьба была направлена от имени генерал-полковника и командующего группировкой войск «Север» Александра Лапина.

Белгородского предпринимателя обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. Согласно статье 210.1 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.

По сообщению «Коммерсанта», согласно закону, лицо, обвиняемое по такой статье, не может служить в Вооружённых силах РФ. Мещанский районный суд Москвы 21 августа рассмотрел ходатайство о заключении Тебекина под стражу. Он останется в СИЗО до 19 октября.

На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Узнать подробнее

А был ли тренер?

В СМИ, в том числе федеральных, на этой неделе прогремела новость об избитом «детском тренере по боксу» Эдуарде Солошенко. Первым историю рассказал Mash. В этой интерпретации Солошенко стал жертвой нападения.

Однако в полиции спустя время выпустили комментарий, в котором можно было заметить нестыковки со словами «детского тренера».

В то же время в областной Федерации бокса открестились от Солошенко: «В членах федерации бокса никогда не значился! Трудоустроен в какой либо из спортивных школ Белгородской области никогда не был, тем более в качестве тренера по боксу». Однако это не помешало Федерации бокса РФ взять на контроль ситуацию с избиением Солошенко.

Более того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело и сообщить о деталях случившегося.

Журналисты связались с другой стороной конфликта. Один из участников этого инцидента утверждает, что «детский тренер по боксу» Эдуард Солошенко не является тренером.

«Фонарь» обратился к опекуну инвалида Владимира Ткалина, в дом которого проникли Солошенко и его друг Юрий Губин. Опекун утверждает, что они забрали пенсию у инвалида.

Опекун Владимира и его племянник, Антон, считает, что Солошенко и Губин, осознав, что ситуация складывается не в их пользу, просто решили придать себе статус жертв.

«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории
Узнать подробнее

Лучшие школы Белгородской области

Агентство RAEX представило рейтинг лучших школ Белгородской области за 2024 год, основываясь на данных о поступлении выпускников в топовые университеты страны. В рейтинге по размеру лидером стал Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, сразу за ним идут «Центр образования № 1» имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина и лицей № 32, получившие второе и третье места.

Шуховский лицей занял четвёртую позицию, за ним следуют лицей № 9 и гимназия № 22, занимая пятое и шестое места соответственно. Восьмую и десятую позиции заняли гимназия № 3 и школа № 49. Все эти учебные заведения расположены в Белгороде.

Седьмое и девятое места заслужили школы Старого Оскола — № 40 и № 24.

По данным рейтинга, два белгородских лицея вошли в «Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников». В области «Социальные и гуманитарные направления» два учебных заведения региона стали частью списка лучших по конкурентоспособности выпускников.

Девять из белгородских школ вошли в рейтинг престижных образовательных учреждений по конкурентоспособности выпускников в медицинской сфере при поступлении в ведущие университеты страны. А три школы были включены в «Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в топовые вузы России».

Три белгородские школы попали в топ по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы
Узнать подробнее
Читайте также:
«Нужна дополнительная помощь»: Гладков — об итогах совещания с министром обороны РФПереживания за Курск, спорные увольнения, очка в школах: итоги недели в БелгородеКак будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей
#Кристина Семенчук#Общество#Белгородская область#Старый Оскол#Образование#Бокс#Итоги недели#Водоснабжение#Новости Белгорода#Тебекин#Белгород#Гладков#Рейтинг школ#RAEX
Подпишитесь
Пострадавших от обстрелов в Белгородской области стало больше
Вчера, 21:17
На СВО не попадёт? Тебекину вменяют занятие высшего положения в преступной иерархии
Вчера, 06:35
Выплаты, форма, безопасность: как начнётся новый учебный год в Белгороде?
Вчера, 15:02
ЦБ вновь обратился с призывом поддержать белгородцев. О чём речь?
Вчера, 13:56
В Сосновке в Белгороде появится название парка за 18 млн рублей
Вчера, 12:01
Картофель подорожал, а помидоры стали дешевле: что с ценами в Белгородской области?
Вчера, 14:43