Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя

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В прямом телеэфире президент РФ Владимир Путин выслушал отчёты губернаторов приграничных областей. Одним из докладчиков был Вячеслав Гладков. Губернатор сообщил о жертвах за прошедшую неделю, сложностях с восстановлением жилья и закрытии населённых пунктов.
Несмотря на приближение осени, ремонтные работы в Белгородском районе и Шебекинском округе всё ещё не начались из-за вероятности атак: каждый день происходит от трёх до пяти нападений на населённые пункты, сообщил Гладков.
Губернатор также отметил, что украинские атаки на приграничье привели к ущербу для аграриев в размере 3 млрд рублей, а для белгородского бизнеса — 1 млрд рублей. Он обратился к президенту с просьбой поддержать малые и средние предприятия, попросив выделить 300 млн рублей на эти цели.
Также губернатор запросил финансовую помощь для укладки оптоволокна в пограничных районах для организации дистанционного обучения. Министр финансов поддержал эту идею.
А ещё глава региона упомянул возможные проблемы с отоплением в Белгороде в зимний период и попросил президента обеспечить доступ к резервным источникам тепла.
Президент поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову разработать план финансирования самообороны в приграничных регионах, организацию мобильных котельных и проработать вопросы обучения детей.
В ночь на 21 августа многие горожане Старого Оскола остались без воды. Представители водоканала указали на необходимость понижения давления для заполнения городских резервуаров. Несмотря на это, были замечания о том, что вода отсутствует даже на высоте третьего этажа.
Как утверждали в организации, отключение произошло в различных районах Старого Оскола из-за проблем с основным водопроводом и потери запасов воды в резервуарах. Восстановление водоснабжения планировалось на шесть утра следующего дня.
Однако спустя сутки некоторые жители столкнулись не только с отсутствием холодной воды, но и горячей. Виной всему стала авария, которая привела к опустошению резервуаров, обеспечивающих жилищный сектор. Несмотря на планы восстановления водоснабжения утром 21 августа, что-то пошло не так.
Мэр города Андрей Чесноков заявил о том, что специалистам пришлось временно приостановить подачу как холодной, так и горячей воды. Он также сообщил, что в больницах и медучреждениях, которые были затронуты отключением, создали запасы питьевой и технической воды, а в детских садах начали работать только дежурные группы.
К 22 августа стало известно, что 60 тыс. горожан получили хотя бы небольшое количество воды, остальные жители продолжали получать подвоз воды. К 23 августа проблемы с водоснабжением в Старом Осколе ещё не были полностью устранены: без воды оставались 8 тысяч человек.
По словам мэра, в муниципалитете успешно выполнены сварочные работы, и специалисты приступили к наполнению системы.
Проблемой отсутствия воды в Старом Осколе заинтересовалась прокуратура.
Государственная обвинительная позиция в уголовном деле, связанном с бывшим главой администрации Вейделевского района Александром Алексеевым, нашла поддержку в прокуратуре муниципалитета. Установлено, что Алексеев превысил свои полномочия с июля по октябрь 2023 года, давая намеренные указания своим подчинённым выполнять работы по проектированию озеленения и посадке растений муниципальных образовательных учреждениях района на территории, прилегающей к его частному дому. Эти действия принесли ему значительную финансовую выгоду, оцениваемую в более 100 тысяч рублей.
20 августа Вейделевский районный суд приговорил Алексеева к трём годам лишения свободы, которые он должен будет отбывать в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему будет запрещено занимать должности в органах власти на протяжении двух лет.
Пока приговор не вступил в законную силу.
А Курский областной суд оставил без удовлетворения апелляцию Анатолия Попкова, бывшего главы Белгородского района, который обвиняется в крупном взяточничестве. В марте 2024 года Попков был приговорён к 12 годам колонии строгого режима после того, как в октябре 2019 года его задержали с взяткой в размере свыше 6 млн рублей.
В ходе расследования было установлено, что его общая незаконная прибыль составила около 24,3 млн рублей, а также было найдено незарегистрированное оружие. Попков уже предпринимал попытки обжаловать это решение в прошлом году, но его жалобу отклонили.
Владимир Тебекин, который находится в СИЗО с прошлого года, выразил желание заключить контракт и уйти в СВО с поддержкой известных военачальников. В мае они обратились к заместителю министра внутренних дел РФ Сергею Лебедеву с этой просьбой. Просьба была направлена от имени генерал-полковника и командующего группировкой войск «Север» Александра Лапина.
Белгородского предпринимателя обвиняют в занятии высокого положения в преступной иерархии. Согласно статье 210.1 УК РФ, максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы.
По сообщению «Коммерсанта», согласно закону, лицо, обвиняемое по такой статье, не может служить в Вооружённых силах РФ. Мещанский районный суд Москвы 21 августа рассмотрел ходатайство о заключении Тебекина под стражу. Он останется в СИЗО до 19 октября.
В СМИ, в том числе федеральных, на этой неделе прогремела новость об избитом «детском тренере по боксу» Эдуарде Солошенко. Первым историю рассказал Mash. В этой интерпретации Солошенко стал жертвой нападения.
Однако в полиции спустя время выпустили комментарий, в котором можно было заметить нестыковки со словами «детского тренера».
В то же время в областной Федерации бокса открестились от Солошенко: «В членах федерации бокса никогда не значился! Трудоустроен в какой либо из спортивных школ Белгородской области никогда не был, тем более в качестве тренера по боксу». Однако это не помешало Федерации бокса РФ взять на контроль ситуацию с избиением Солошенко.
Более того, председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил начать уголовное дело и сообщить о деталях случившегося.
Журналисты связались с другой стороной конфликта. Один из участников этого инцидента утверждает, что «детский тренер по боксу» Эдуард Солошенко не является тренером.
«Фонарь» обратился к опекуну инвалида Владимира Ткалина, в дом которого проникли Солошенко и его друг Юрий Губин. Опекун утверждает, что они забрали пенсию у инвалида.
Опекун Владимира и его племянник, Антон, считает, что Солошенко и Губин, осознав, что ситуация складывается не в их пользу, просто решили придать себе статус жертв.
Агентство RAEX представило рейтинг лучших школ Белгородской области за 2024 год, основываясь на данных о поступлении выпускников в топовые университеты страны. В рейтинге по размеру лидером стал Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, сразу за ним идут «Центр образования № 1» имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина и лицей № 32, получившие второе и третье места.
Шуховский лицей занял четвёртую позицию, за ним следуют лицей № 9 и гимназия № 22, занимая пятое и шестое места соответственно. Восьмую и десятую позиции заняли гимназия № 3 и школа № 49. Все эти учебные заведения расположены в Белгороде.
Седьмое и девятое места заслужили школы Старого Оскола — № 40 и № 24.
По данным рейтинга, два белгородских лицея вошли в «Топ-300 школ России по конкурентоспособности выпускников». В области «Социальные и гуманитарные направления» два учебных заведения региона стали частью списка лучших по конкурентоспособности выпускников.