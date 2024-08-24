Обращение Гладкова к Путину и отсутствие воды в Старом Осколе: как прошла неделя

В то же время в областной Федерации бокса открестились от Солошенко: «В членах федерации бокса никогда не значился! Трудоустроен в какой либо из спортивных школ Белгородской области никогда не был, тем более в качестве тренера по боксу». Однако это не помешало Федерации бокса РФ взять на контроль ситуацию с избиением Солошенко.