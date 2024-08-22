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Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

Гладков попросил о мобильных котельных для белгородского приграничья

Есть риски даже для Белгорода: Гладков рассказал Путину о подготовке к «сложной зиме»

22 августа 2024, 12:21
Фото: Изображение Midjourney

Гладков попросил о мобильных котельных для белгородского приграничья

Этой зимой белгородцы могут замёрзнуть. Из-за постоянных атак ВСУ жители крупных городов, в частности Белгорода, могут столкнуться с отключением отопления. На такой случай губернатор запросил у главы государства во время совещания организовать доступ к резервным источникам тепла.

«Наши предприятия энергоснабжения готовятся к сложной зиме», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.

Он сообщил о возможном риске отключения отопления в крупных населённых пунктах региона зимой. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ с этим могут столкнуться, например, жители Белгорода.

Чтобы не оставить людей без тепла, губернатор попросил рассмотреть возможность установки мобильных котельных и дополнительной резервной генерации, включая генераторы средней и большой мощности. Гладков считает, что этот опыт может быть полезен не только для Белгородской, но и для Курской и Брянской областей.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Зима#Отопление#Новости Белгорода#Энергоснабжение#Белгород#Вячеслав Гладков#Мобильные котельные
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