Есть риски даже для Белгорода: Гладков рассказал Путину о подготовке к «сложной зиме»

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
«Наши предприятия энергоснабжения готовятся к сложной зиме», — подчеркнул губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в ходе совещания с президентом Владимиром Путиным.
Он сообщил о возможном риске отключения отопления в крупных населённых пунктах региона зимой. Из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ с этим могут столкнуться, например, жители Белгорода.
Чтобы не оставить людей без тепла, губернатор попросил рассмотреть возможность установки мобильных котельных и дополнительной резервной генерации, включая генераторы средней и большой мощности. Гладков считает, что этот опыт может быть полезен не только для Белгородской, но и для Курской и Брянской областей.