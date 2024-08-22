Есть риски даже для Белгорода: Гладков рассказал Путину о подготовке к «сложной зиме»

Чтобы не оставить людей без тепла, губернатор попросил рассмотреть возможность установки мобильных котельных и дополнительной резервной генерации, включая генераторы средней и большой мощности. Гладков считает, что этот опыт может быть полезен не только для Белгородской, но и для Курской и Брянской областей.