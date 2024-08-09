Суровая зима по-белгородски: рядом с горками в городе могут поставить укрытия

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Одна из жительниц Белгорода отметила, что Центральный парк имени В. И. Ленина становится лучше благодаря капитальному ремонту, поэтому она предложила установить на его территории зимние горки.
«Может, в этом зимнем сезоне наконец можно запланировать установку разборной горки для детворы? Это самый популярный зимний аттракцион, а в центре города горок больше нет. В прошлые годы такие горки пользовались огромной популярностью», — выступила с предложением жительница города.
Мэру Белгорода Валентину Демидову понравилась предложенная идея. В случае, если обстановка в городе будет напряжённой, у горки установят дополнительные модульные конструкции.
«Спасибо за предложение, обязательно его рассмотрим. Деревянную горку в прошлые годы устанавливали в центре, а в 2023 году закупили ещё одну на пляж „Берега“. Ближе к сезону, наверное, посоветуемся с белгородцами по поводу мест размещения уже существующих горок. И, если будет необходимость, рассмотрим вариант приобретения дополнительных горок. Также будем ориентироваться на оперативную обстановку и, если понадобится, везде установим дополнительные укрытия», — ответил на обращение мэр.