Суровая зима по-белгородски: рядом с горками в городе могут поставить укрытия

Зимой в центре Белгорода установят детские горки

Белгородцы предложили мэру установить этой зимой детские деревянные горки, которые пользовались успехом среди детей. Валентин Демидов пообещал рассмотреть эту идею и отметил, что вблизи горок могут появиться также дополнительные укрытия на случай обстрелов.