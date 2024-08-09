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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:33

Updated Сегодня, 12:33

Зимой в центре Белгорода установят детские горки

Суровая зима по-белгородски: рядом с горками в городе могут поставить укрытия

9 августа 2024, 12:33
Фото: 1MI

Зимой в центре Белгорода установят детские горки

Белгородцы предложили мэру установить этой зимой детские деревянные горки, которые пользовались успехом среди детей. Валентин Демидов пообещал рассмотреть эту идею и отметил, что вблизи горок могут появиться также дополнительные укрытия на случай обстрелов.

Одна из жительниц Белгорода отметила, что Центральный парк имени В. И. Ленина становится лучше благодаря капитальному ремонту, поэтому она предложила установить на его территории зимние горки.

«Может, в этом зимнем сезоне наконец можно запланировать установку разборной горки для детворы? Это самый популярный зимний аттракцион, а в центре города горок больше нет. В прошлые годы такие горки пользовались огромной популярностью», — выступила с предложением жительница города.

Мэру Белгорода Валентину Демидову понравилась предложенная идея. В случае, если обстановка в городе будет напряжённой, у горки установят дополнительные модульные конструкции.

«Спасибо за предложение, обязательно его рассмотрим. Деревянную горку в прошлые годы устанавливали в центре, а в 2023 году закупили ещё одну на пляж „Берега“. Ближе к сезону, наверное, посоветуемся с белгородцами по поводу мест размещения уже существующих горок. И, если будет необходимость, рассмотрим вариант приобретения дополнительных горок. Также будем ориентироваться на оперативную обстановку и, если понадобится, везде установим дополнительные укрытия», — ответил на обращение мэр.
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