Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:59

Published Сегодня, 07:59

Modified Сегодня, 08:01

Updated Сегодня, 08:01

На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей

На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей

27 мая 2024, 07:59
Фото: Квадра
На подготовку к предстоящему отопительному сезону филиал АО «Квадра»-«Белгородская генерация» планирует направить 314,5 млн рублей.

Капитальные ремонты пройдут на паровом котле Белгородской ТЭЦ, водогрейных котлах «Западной» и «Южной» котельных, а также трансформаторе Губкинской станции. На «Южной» котельной обновят дымовую трубу. Помимо теплоисточников, энергетики проведут работы и на теплосетях.

«В этом году у нас запланирован большой объем работ по замене ветхих теплосетей в регионе — 14,6 км в однотрубном исчислении. В Губкине на ул. Раевского новая сеть уже смонтирована, идет благоустройство участка. В настоящее время приступили к реконструкции трубопроводов на Народном бульваре в Белгороде и на ул. Котовского в Валуйках. Работы направлены на повышение надежности теплоснабжения наших потребителей», — рассказал управляющий директор филиала Михаил Чефранов.

На Народном бульваре энергетики заменят 521 м магистральной тепловой сети №1. Работы по обновлению этой тепломагистрали идут поэтапно уже 6 лет. За это время Квадра здесь переложила почти 3 км ветхих трубопроводов. Такие работы очень важны — по сети на Народном бульваре поступает тепло и горячая вода в дома Центральной части города и района Левобережья.

В областном центре также запланированы монтаж 2,4 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (ГВС) на ул. Николая Чумичова, 90 м на пр. Б.Хмельницкого и более 1 км — на Свято-Троицком бульваре.

Кроме того, в рамках реализации летней ремонтной кампании Квадра меняет 144 м ветхой сети по ул. Котовского в Валуйках. В Губкине уже подали горячую воду по обновленному трубопроводу протяженностью более 1 км, следующий участок реконструкции — на ул. Белинского, где переложат более 4 км теплосетей и сетей ГВС.

Планы масштабные, но как энергетики определяют, какие участки сетей нужно менять в первую очередь? Поясняем: для этого еще в отопительный сезон они проводят диагностику трубопроводов специальным оборудованием. Особое внимание уделяют теплосетям со сроком службы 25 лет и более. Также ветхие участки выявляют во время ежегодных гидравлических испытаний сетей повышенным давлением.

Все ремонты оборудования теплоисточников и теплосетей энергетики завершат до начала следующего отопительного сезона.

Фото: Квадра
Читайте также:
В Сети сообщают о прилёте в дом, выбитых окнах и раненых после взрывов над БелгородомПочти половина ищущих работу были готовы уехать из Белгорода: что происходит?Украинские диверсанты попытались проникнуть в белгородскую Козинку. Их уничтожили
#Артем Черненко#Общество#Белгородская область#Квадра#Народный бульвар#Теплосети#Подготовка к зиме#Гидравлические испытания#Ул. Николая Чумичова
Подпишитесь
В «Сити Молл» в Белгороде снова прилетел снаряд, но кафе в ТЦ вернулись к работе
Сегодня, 08:36
Белгородцам, которые оказались в зоне ЧС, не будут выплачивать деньги за ранения
Сегодня, 08:18
Большие граффити заметили на модульных укрытиях в Белгороде
Сегодня, 07:05
«Живите на работе!» Гладков решил устроить главам ликбез в приграничном Шебекино
Сегодня, 07:58
Понедельник — день тяжёлый: рабочая неделя в Белгороде началась с воя сирен
Сегодня, 06:30
"