На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей

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Published Сегодня, 07:59
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Капитальные ремонты пройдут на паровом котле Белгородской ТЭЦ, водогрейных котлах «Западной» и «Южной» котельных, а также трансформаторе Губкинской станции. На «Южной» котельной обновят дымовую трубу. Помимо теплоисточников, энергетики проведут работы и на теплосетях.
«В этом году у нас запланирован большой объем работ по замене ветхих теплосетей в регионе — 14,6 км в однотрубном исчислении. В Губкине на ул. Раевского новая сеть уже смонтирована, идет благоустройство участка. В настоящее время приступили к реконструкции трубопроводов на Народном бульваре в Белгороде и на ул. Котовского в Валуйках. Работы направлены на повышение надежности теплоснабжения наших потребителей», — рассказал управляющий директор филиала Михаил Чефранов.
На Народном бульваре энергетики заменят 521 м магистральной тепловой сети №1. Работы по обновлению этой тепломагистрали идут поэтапно уже 6 лет. За это время Квадра здесь переложила почти 3 км ветхих трубопроводов. Такие работы очень важны — по сети на Народном бульваре поступает тепло и горячая вода в дома Центральной части города и района Левобережья.
В областном центре также запланированы монтаж 2,4 км тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения (ГВС) на ул. Николая Чумичова, 90 м на пр. Б.Хмельницкого и более 1 км — на Свято-Троицком бульваре.
Кроме того, в рамках реализации летней ремонтной кампании Квадра меняет 144 м ветхой сети по ул. Котовского в Валуйках. В Губкине уже подали горячую воду по обновленному трубопроводу протяженностью более 1 км, следующий участок реконструкции — на ул. Белинского, где переложат более 4 км теплосетей и сетей ГВС.
Планы масштабные, но как энергетики определяют, какие участки сетей нужно менять в первую очередь? Поясняем: для этого еще в отопительный сезон они проводят диагностику трубопроводов специальным оборудованием. Особое внимание уделяют теплосетям со сроком службы 25 лет и более. Также ветхие участки выявляют во время ежегодных гидравлических испытаний сетей повышенным давлением.
Все ремонты оборудования теплоисточников и теплосетей энергетики завершат до начала следующего отопительного сезона.