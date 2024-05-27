На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей

На Народном бульваре энергетики заменят 521 м магистральной тепловой сети №1. Работы по обновлению этой тепломагистрали идут поэтапно уже 6 лет. За это время Квадра здесь переложила почти 3 км ветхих трубопроводов. Такие работы очень важны — по сети на Народном бульваре поступает тепло и горячая вода в дома Центральной части города и района Левобережья.