Почти половина ищущих работу были готовы уехать из Белгорода: что происходит?

Как объяснили в ведомстве, количество вакансий постоянно меняется. Работодатели могли снять вакансии за ненадобностью или неактуальностью, а может и потому, что нашли кандидата. Поэтому определить «закрываемость» вакансий тоже нельзя. Но можно узнать, сколько вакансий было на определённую дату: 31 января 2024 года в Белгороде было открыто 3754 вакансии, на 29 февраля — 6515, на конец марта — 6899, а на 12 апреля — 6956.