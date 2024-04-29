Почти половина ищущих работу были готовы уехать из Белгорода: что происходит?

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
За месяц (с 12 марта по 12 апреля) на сервисе «Труд Всем» насчитывается 6665 активных вакансий в Белгороде, Hh.ru публикует 6970 вакансий, а на «Авито» только проверенные сервисом работодатели разместили более 12 тысяч вакансий. По данным сервиса Super.Job, вакансий в Белгородской области за год стало больше на 47%. В общем, по России, наблюдается рост на 44%.
Как рассказали Бел.Ру аналитики Super.Job, 48% активных соискателей из Белгородской области желают уехать для того, чтобы начать работу в новом месте. В сервисе уточнили, что по России готовых к переездам меньше — 28%.
Журналисты Бел.Ру проанализировали рынок труда города Белгорода и разделили все доступные вакансии на три группы: «промышленность и производство», «для населения» и «для компаний».
Первое относится ко всем, кто занимается обработкой и переработкой различных ресурсов, выращиванием культур и т. п. «Для населения» — профессии в сфере обслуживания людей. Например: учителя и врачи. И последнее — те, кто работают в компаниях и обслуживают деятельность самих этих компаний. Например: HR, менеджеры по продажам, бухгалтеры.
На 12 апреля в Белгороде, по данным ресурса «Труд Всем», в категории «промышленность и производство» опубликовано 1804 вакансии. В категории «для населения» — 1744 вакансии, а в «для компаний» — 2928 вакансий.
Самая большая нехватка кадров рабочих без специальностей — 2119. Это сотрудники call-центров, спасатели, грузчики, упаковщики, дворники и другие.
Голод кадров проявляется в образовании и науке — 920 вакансий публиковано за месяц. Помимо педагогов, сюда входят логопеды, воспитатели, руководители школ, школьные психологи и тому подобное. Рост наблюдается по всей России, но конкретно по Белгородской области он выше.
«Вакансий в сегменте „Наука, образование, повышение квалификации“ в целом по РФ за год стало на 15% больше, в Белгородской области спрос на этот персонал вырос на 25%», — ответили журналистам Бел.Ру в Super.Job.
Третье место занимают рабочие на промышленных производствах. Это монтажники, слесари, операторы станков. По данным Super.Job, в марте было больше всего вакансий именно по этому направлению.
Особое место занимает голод кадров в медицинской сфере, для области эта проблема не новая, несмотря на то, что для медиков стараются создать хорошие условия, предоставляют льготы, оказывают иные меры поддержки, в том числе по предоставлению жилья для переехавших из других регионов, а целевых мест для студентов медицинского создаётся в области с достатком. Сейчас в областном центре открыто 394 вакансии медсестёр, врачей и других медицинских работников.
Аналитики сообщают, что количество вакансий в сфере медицины и фармацевтики по России стало больше на 12%, а в Белгородской области — на 30%.
В региональном минсоцтруда на запрос Бел.Ру предоставили информацию, что в первом квартале 2024 года наблюдается рост количества вакансий по сравнению с аналогичным периодом 2023 года на 28,2%. В 2023 году к апрелю появилось 10 392 вакансии, а в 2024 году — 13 322.
При этом показатель безработицы в Белгородской области низкий. В декабре 2023 года в кадровом центре было зарегистрировано всего 396 безработных, в январе 2024-го — 362, в феврале — 400 человек, а в марте — 393.
В профильном министерстве Белгородской области рассказали, что динамику «откликов» на вакансии оценить нельзя, потому что граждане могут сами обращаться к работодателю по поводу доступных вакансий, а платформы ведомства в социальных сетях используются для публикации информации о рабочих местах, но не для отслеживания динамики.
Всего в Белгороде за период с 1 по 12 апреля в центр занятости поступило 1988 вакансий от работодателей, а за март — 2859 вакансий. За февраль 2024 года поступило вакансий больше — 6623, а за январь — 3 843.
Как объяснили в ведомстве, количество вакансий постоянно меняется. Работодатели могли снять вакансии за ненадобностью или неактуальностью, а может и потому, что нашли кандидата. Поэтому определить «закрываемость» вакансий тоже нельзя. Но можно узнать, сколько вакансий было на определённую дату: 31 января 2024 года в Белгороде было открыто 3754 вакансии, на 29 февраля — 6515, на конец марта — 6899, а на 12 апреля — 6956.
Журналистка Бел.Ру также поговорила о такой тенденции с омбудсменом по правам предпринимателей по Белгородской области Владиславом Епанчинцевым. Он считает, что это явление касается всей России, но накладывается на специфичные факторы, связанные с СВО в Белгороде.
Проблемы с дефицитом кадров есть у всех, но у всех она проявляется по разному: «у кого-то она большая, у кого-то вообще огромная».
На местных кадрах это скажется очень и очень негативно. Более того, уезжают ведь не только кадры. Каждый из этих уезжающих — он ведь тоже чей-то клиент, где-то что-то покупает, кого-то, соответственно, поддерживает рублём. Мы в той или иной степени испытываем негативный мультипликативный эффект, — рассказал Владислав Епанчинцев.
На вопрос журналистки Бел.Ру о том, может ли тенденция с вакансиями быть связана с миграцией населения, эксперт ответил:
«Однозначно связано — мы все видим, сколько людей уехало. Одно радует: судя по дорожной ситуации в Белгороде, народ понемногу начал возвращаться».
Стало поспокойнее — и уехавшие из Белгорода начали возвращаться домой. Это хороший признак для экономики региона. Но предсказать, какой будет обстановка в ближайшие месяцы, не сможет никто.
Каких тенденций ждать на рынке труда в ближайшей и более далёкой перспективе? Как показывают цифры и поясняют аналитики, дефицит кадров — проблема России на годы вперёд, а в Белгороде и Белгородской области с учётом обстановки это только усугубляется.