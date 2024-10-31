Подготовка к зиме

Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. Пока что к встрече холодов готово только водоснабжение и водоотведение, остальные сферы — в процессе.