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Подготовка к зиме

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«Провели совещание»: готовы ли к зиме неприграничные районы Белгородской области?
31 октября, 17:42
На подготовку к зиме Квадра направит 314,5 млн рублей
27 мая, 07:59
2023
Белгородская область готова к отопительному сезону на 96%
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал о подготовке коммунальных служб к зиме. Пока что к встрече холодов готово только водоснабжение и водоотведение, остальные сферы — в процессе.
25 сентября 2023, 17:05
2022
В Белгороде установят праздничные баннеры и флагштоки за 2,3 млн рублей
Контракт на украшение города появился на сайте госзакупок. Исполнить его должны до конца года.
4 ноября 2022, 19:44
Все службы ЖКХ Белгородской области готовы к зиме
Все мероприятия для того, чтобы начать зимний период, готовы, также готова и муниципальная техника, сообщает Вячеслав Гладков.
25 октября 2022, 04:50
Сколько песко-соляной смеси закупят на зиму в Белгородской области
Цифры озвучил заместитель министра ЖКХ Белгородской области Антон Шопин. Он также рассказал о подготовке к осенне-зимнему периоду коммунальной техники.
26 сентября 2022, 15:27
Фонтаны в Белгороде начнут готовить к зиме
К демонтажу насосного оборудования специалисты приступят 1 октября, сообщили в мэрии.
23 сентября 2022, 15:06

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