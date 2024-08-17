bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:22

Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Зима

К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов

17 августа 2024, 11:22
Фото: Изображение Midjourney
Зима

В Белгородской области для штатной работы больниц закупят 250 электрогенераторов

Закупка более 250 электрогенераторов для медицинских учреждений в Белгородской области направлена на обеспечение беспрерывной медицинской помощи в случае отключения электроэнергии. Решение принято согласно опыту установки и генераторов в больницах приграничных муниципалитетов в 2022 году.

Для медицинских учреждений в Белгородской области закупят более 250 запасных электрогенераторов, чтобы обеспечить надёжную медицинскую помощь в случае полного отключения электроэнергии. Два года назад подобные резервные установки появились во всех приграничных ЦРБ.

«Это значительно увеличило надежность и возможность оказания медицинской помощи жителям приграничных муниципалитетов даже в случае полного отключения энергии. Мы продолжаем эту работу сейчас во всех сферах в соответствии с рекомендациями частных, крупных и сельскохозяйственных предприятий, а также металлургических компаний. Наша цель — обеспечить стабильную работу всех во всех областях, несмотря на сложную текущую обстановку», — заявил в своих соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Также о приходе зимы и безопасности «позаботились» сами белгородцы. Жители Белгорода предложили главе администрации установить и в этом сезоне деревянные горки для детей. Валентин Демидов пообещал подробно изучить данное предложение и отметил, что возле горок могут построить и дополнительные укрытия на случай обстрелов.

Суровая зима по-белгородски: рядом с горками в городе могут поставить укрытия
Узнать подробнее
Читайте также:
Министр обороны Белоусов заслушал доклад по обеспечению безопасности белгородцевШтрафы важнее безопасности? Белгородцы просят отключить дорожные камеры в приграничьеНазваны сроки установки новых модульных укрытий для безопасности белгородцев
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Безопасность#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Режим ЧС#Приграничье#СВО#Атака ВСУ#Обстрелы
Подпишитесь
Ипотечные кредиты спишут белгородцам, чьё жильё оказалось разрушено при обстрелах ВСУ
Сегодня, 06:40
ВСУ снова обстреляли Белгородскую область: в Шебекино пострадали три мирных жителя
Сегодня, 08:08
В Белгородской области ввели выплату в 300 тысяч рублей за лёгкое ранение
Вчера, 17:48
Подписи ставят кровью, требуют от государства 36 млн рублей — что за люди?
Вчера, 11:06
Ещё в пять населённых пунктов закроют въезд из-за оперативной обстановки
Вчера, 17:18