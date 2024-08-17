К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Для медицинских учреждений в Белгородской области закупят более 250 запасных электрогенераторов, чтобы обеспечить надёжную медицинскую помощь в случае полного отключения электроэнергии. Два года назад подобные резервные установки появились во всех приграничных ЦРБ.
«Это значительно увеличило надежность и возможность оказания медицинской помощи жителям приграничных муниципалитетов даже в случае полного отключения энергии. Мы продолжаем эту работу сейчас во всех сферах в соответствии с рекомендациями частных, крупных и сельскохозяйственных предприятий, а также металлургических компаний. Наша цель — обеспечить стабильную работу всех во всех областях, несмотря на сложную текущую обстановку», — заявил в своих соцсетях глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
Также о приходе зимы и безопасности «позаботились» сами белгородцы. Жители Белгорода предложили главе администрации установить и в этом сезоне деревянные горки для детей. Валентин Демидов пообещал подробно изучить данное предложение и отметил, что возле горок могут построить и дополнительные укрытия на случай обстрелов.