К зиме для белгородских больниц закупят более 200 резервных электрогенераторов

Также о приходе зимы и безопасности «позаботились» сами белгородцы. Жители Белгорода предложили главе администрации установить и в этом сезоне деревянные горки для детей. Валентин Демидов пообещал подробно изучить данное предложение и отметил, что возле горок могут построить и дополнительные укрытия на случай обстрелов.