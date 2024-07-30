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Posted Сегодня, 15:14

Published Сегодня, 15:14

Modified Сегодня, 15:23

Updated Сегодня, 15:23

Последствия обстрела, архив

«Всегда лучше готовиться к худшему»: белгородцам дали совет перед приходом зимы

30 июля 2024, 15:14
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архив

Более 300 домов нужно восстановить в белгородской Новой Таволжанке

Вячеслав Гладков и Владимир Жданов проехались по нескольким сёлам в белгородском приграничье. Одним из пунктов назначения стала многострадальная Новая Таволжанка. Губернатор и глава округа побеседовали с жителями о реконструкции разрушенных домов, проблемах с интернетом и новой поставке гумпомощи.

Губернатор Вячеслав Гладков посетил приграничные сёла Шебекинского округа вместе с главой муниципалитета Владимиром Ждановым.

В частности, они побывали в Новой Таволжанке и проверили, как идут восстановительные работы. Сейчас в селе разрушено более 300 домов, но строительные работы продолжаются. За ходом работ следят в том числе и сами жители.

Также губернатор обсудил с местными проблемы со скоростью и качеством интернета, а также возможность предоставления дополнительных продуктовых наборов.

Кроме того, глава региона посоветовал жителям приграничья подготовить буржуйки и генераторы до наступления зимы.

«Зима может быть разной: готовим дрова, буржуйки, генераторы будем покупать. Если есть возможность, вы то же самое готовьте. Всегда лучше готовиться к худшему», — отметил губернатор.

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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Новая таволжанка#Белгород#Шебекинский городской округ#Вячеслав Гладков#Владимир Жданов#Приграничье#Разрушения#Обстрелы#Восстановление жилья
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