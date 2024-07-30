«Всегда лучше готовиться к худшему»: белгородцам дали совет перед приходом зимы

Posted Сегодня, 15:14
Published Сегодня, 15:14
Modified Сегодня, 15:23
Updated Сегодня, 15:23
Губернатор Вячеслав Гладков посетил приграничные сёла Шебекинского округа вместе с главой муниципалитета Владимиром Ждановым.
В частности, они побывали в Новой Таволжанке и проверили, как идут восстановительные работы. Сейчас в селе разрушено более 300 домов, но строительные работы продолжаются. За ходом работ следят в том числе и сами жители.
Также губернатор обсудил с местными проблемы со скоростью и качеством интернета, а также возможность предоставления дополнительных продуктовых наборов.
Кроме того, глава региона посоветовал жителям приграничья подготовить буржуйки и генераторы до наступления зимы.
«Зима может быть разной: готовим дрова, буржуйки, генераторы будем покупать. Если есть возможность, вы то же самое готовьте. Всегда лучше готовиться к худшему», — отметил губернатор.