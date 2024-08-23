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Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России

Три белгородские школы попали в топ по числу выпускников, поступивших в лучшие вузы

23 августа 2024, 07:27
Фото: Изображение Midjourney
Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России
Три школы Белгородской области вошли в «Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России». Его составляет агентство RAEX на основе топ-50 ведущих университетов России. Что это за школы — читайте в материале Бел.Ру.
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Рейтинг

Три школы Белгородской области попали в «Рейтинг школ по количеству выпускников, поступивших в ведущие вузы России» за 2024 год. Топ составляет агентство RAEX на основе данных о поступлении в 50 университетов, которые были признаны агентством лучшими в России.

270-ю строчку занял Белгородский инженерный юношеский лицей-интернат, у него 61,943 балла. 72,7% учеников поступили на бюджет, 17,2% — на платное или целевое обучение, а 10,1% — «олимпиадники».

«Центр образования № 1» имени Героя Российской Федерации Антона Копейкина занял 278-е место с 60,932 балла. 49,6% выпускников — «бюджетники», 47,9% учатся по договору, 2,6% — призёры олимпиад.

352-ю позицию в рейтинге занял Лицей № 32 в Белгороде, у него 54,104 балла. 67,9% старшеклассников поступили на бюджет, 23,8% — по договору, 8,3% — олимпиадники.

Отметим, что девять школ Белгородской области вошли в рейтинг лучших учебных учреждений общего образования по конкурентоспособности выпускников в сфере «Медицина» по поступлению в топовые вузы. В аналогичный топ в сфере «Социальные и гуманитарные направления» попали две школы.

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#Алёна Мальцева#Рейтинг#Образование#Россия#Школы#Новости Белгорода#Выпускники#Лицеи#Университеты#Белгород
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