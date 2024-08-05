Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей

В минобре рассказали о планах по форме обучения в Белгородской области

Несмотря на оперативную обстановку, дети продолжают учиться. Однако родители часто беспокоятся о том, в какой форме обучается их ребёнок, т. к. дистанционное обучение подходит не всем. Региональное минобразования провело опрос, предложив три формата получения знаний в новом году.

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