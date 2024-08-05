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Published Сегодня, 08:01

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Обучение

Как будет проходить новый учебный год: план минобра по итогам голосования родителей

5 августа 2024, 08:01
Фото: Изображение Midjourney
Обучение

В минобре рассказали о планах по форме обучения в Белгородской области

Несмотря на оперативную обстановку, дети продолжают учиться. Однако родители часто беспокоятся о том, в какой форме обучается их ребёнок, т. к. дистанционное обучение подходит не всем. Региональное минобразования провело опрос, предложив три формата получения знаний в новом году.
Сюжет
Дети

О подготовке к новому учебному году на оперсовещании правительства Белгородской области рассказал министр образования Андрей Милёхин. Среди родителей в приграничных муниципалитетах и тех населённых пунктах, где дети обучались в онлайн-формате, провели опрос. То же самое касается родителей студентов. Это более 95 тыс белгородцев.

В четырёх муниципалитетах: Ровеньский и Вейделевский районы, Новооскольский горокруг и Мелиховское Корочанского района, — от 96% до 99% опрошенных заявили о предпочтении очного образования. От 64% до 88% родителей — в Белгороде, Волоконовском, Белгородском, Борисовском районах, в Яковлевском и Валуйском горокругах.

Кроме того, учли мнение и жителей Шебекинского горокруга в тех районах, которые удалены от зон постоянных обстрелов. В Грайворонском и Краснояружском районах выход на очное обучение пока посчитали преждевременным.

Итоги голосования за формат обучения в новом учебном годуИтоги голосования за формат обучения в новом учебном году
Итоги голосования за формат обучения в новом учебном году
Фото: Оперсовещание правительства Белгородской области

Предлагалась следующая схема обучения детей в разных районах региона. Так, в открытых населённых пунктах планируется введение очного обучения. Это 251 школа. Далее — очка в 79 школах Ровеньского, Вейделевского районов, Новоосколького и Яковлевского ГО, а также в посёлке Мелиховское Корочанского района. Очно-дистанционный формат образования предложили организовать в 54 школах Белгорода.

Что касается приграничных районов, то дистанционное обучение продолжится в школах тех пунктов, которые находятся в зоне до 20 км от границы. Это 90 учреждений. В зонах свыше 20 км — смешанный формат. Это 30 образовательных учреждений. Очное обучение пройдёт в тех районах, которые значительно отдаленны от границы, — 46 школ.

В начале августа приняли решения возобновить работу учреждений допобразования в некоторых из районов, однако родители такое решение встретили с сомнением, т. к. в любой момент их смогут снова закрыть.

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