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Published Сегодня, 06:30

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Старооскольцы вновь остались без воды

Из-за аварии на водопроводе без воды остались 80 тысяч старооскольцев. Что нового?

22 августа 2024, 06:30
Фото: Изображение Midjourney
Старооскольцы вновь остались без воды

Без воды в Старом Осколе продолжают оставаться 20 тысяч человек

Проблемы с отключением воды в Старом Осколе продолжаются, однако есть небольшие улучшения: 60 тыс. жителей получили хотя бы слабый напор. Последнюю информацию о восстановлении водоснабжения на своей странице в соцсетях опубликовал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчера, 21 августа, без воды остались 80 тысяч жителей Старого Оскола. На утро сегодняшнего дня ситуация стала чуть лучше: воды нет только у 20 тысяч человек. У остальных 60 тысяч наблюдается низкое давление воды. В то же время к жителям продолжается её подвоз.

Ликвидировать проблему специалисты планируют до сегодняшнего вечера. А пока, как и говорил ранее глава Старооскольского округа Андрей Чесноков, детские сады, которые попадают под отключение, работают в режиме дежурных групп. В больницы и ПВР организовали запасы питьевой и технической воды.

«Ещё раз убедились в том, что в Старом Осколе сети водоснабжения и водоотведения находятся в катастрофическом состоянии, поэтому мы брали на себя эту ответственность, другого выхода у нас не было, когда забирали их в областную собственность», — дополнил глава региона Вячеслав Гладков.

Напомним, что без холодной воды с вечера 20 августа находятся жители Юго-Западной и Центральной частей города и районов: Хмелёва, Стройучастка, железнодорожного вокзала, слободы Пушкарская, а также улиц Прядченко и Мира. Проблему обещали исправить к утру 21 августа, однако это не вышло. Вечером же этого числа жителей лишили и горячей воды.

Восстановить не вышло: старооскольцам, помимо холодной, отключили ещё и горячую воду
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#Александра Склярова#Город#Белгородская область#Старый Оскол#Отключение#Новости Старого Оскола#Отключение воды#Вячеслав Гладков
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