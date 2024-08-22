Из-за аварии на водопроводе без воды остались 80 тысяч старооскольцев. Что нового?

Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Вчера, 21 августа, без воды остались 80 тысяч жителей Старого Оскола. На утро сегодняшнего дня ситуация стала чуть лучше: воды нет только у 20 тысяч человек. У остальных 60 тысяч наблюдается низкое давление воды. В то же время к жителям продолжается её подвоз.
Ликвидировать проблему специалисты планируют до сегодняшнего вечера. А пока, как и говорил ранее глава Старооскольского округа Андрей Чесноков, детские сады, которые попадают под отключение, работают в режиме дежурных групп. В больницы и ПВР организовали запасы питьевой и технической воды.
«Ещё раз убедились в том, что в Старом Осколе сети водоснабжения и водоотведения находятся в катастрофическом состоянии, поэтому мы брали на себя эту ответственность, другого выхода у нас не было, когда забирали их в областную собственность», — дополнил глава региона Вячеслав Гладков.
Напомним, что без холодной воды с вечера 20 августа находятся жители Юго-Западной и Центральной частей города и районов: Хмелёва, Стройучастка, железнодорожного вокзала, слободы Пушкарская, а также улиц Прядченко и Мира. Проблему обещали исправить к утру 21 августа, однако это не вышло. Вечером же этого числа жителей лишили и горячей воды.