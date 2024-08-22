Из-за аварии на водопроводе без воды остались 80 тысяч старооскольцев. Что нового?

Вчера, 21 августа, без воды остались 80 тысяч жителей Старого Оскола. На утро сегодняшнего дня ситуация стала чуть лучше: воды нет только у 20 тысяч человек. У остальных 60 тысяч наблюдается низкое давление воды. В то же время к жителям продолжается её подвоз.