Гладков попросил средства на прокладку оптоволокна в белгородском приграничье

На совещании с Путиным губернатор Гладков запросил финансовую поддержку не только на компенсации аграриям и бизнесу, но и для прокладки оптоволокна на приграничных территориях Белгородской области. Это необходимо для организации дистанционного обучения в школах. Министр финансов поддержал эту идею.

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