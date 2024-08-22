Гладков попросил средства на прокладку оптоволокна в белгородском приграничье

Posted Сегодня, 12:16
Published Сегодня, 12:16
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента Владимира Путина рассмотреть возможность выделения дополнительных денежных средств на прокладку оптоволокна на приграничных территориях.
Как сообщил глава, это необходимо для организации дистанционного обучения школьников. ВСУ часто атакуют вышки сотовой связи, из-за чего страдает учебный процесс.
Министр финансов РФ Антон Силуанов, заявил, что власти готовы совместно с операторами сотовой связи определить, в каких именно муниципалитетах это необходимо сделать.
Ранее из-за нестабильного соединения и проблем с сотовой связью на оптоволокно переключили светофоры в Белгороде.