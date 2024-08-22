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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:18

Updated Сегодня, 12:18

Белгородские власти запросили поддержку на совещании с президентом

Гладков попросил средства на прокладку оптоволокна в белгородском приграничье

22 августа 2024, 12:16
Фото: скриншот трансляции Кремля
Белгородские власти запросили поддержку на совещании с президентом
На совещании с Путиным губернатор Гладков запросил финансовую поддержку не только на компенсации аграриям и бизнесу, но и для прокладки оптоволокна на приграничных территориях Белгородской области. Это необходимо для организации дистанционного обучения в школах. Министр финансов поддержал эту идею.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков попросил президента Владимира Путина рассмотреть возможность выделения дополнительных денежных средств на прокладку оптоволокна на приграничных территориях.

Как сообщил глава, это необходимо для организации дистанционного обучения школьников. ВСУ часто атакуют вышки сотовой связи, из-за чего страдает учебный процесс.

Министр финансов РФ Антон Силуанов, заявил, что власти готовы совместно с операторами сотовой связи определить, в каких именно муниципалитетах это необходимо сделать.

Ранее из-за нестабильного соединения и проблем с сотовой связью на оптоволокно переключили светофоры в Белгороде.

В Белгороде переключат светофоры на оптоволокно из-за проблем со связью
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#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Новости Белгорода#Оптоволокно#Белгород#Вячеслав Гладков#Приграничье
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