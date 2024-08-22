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Published Сегодня, 12:24

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Updated Сегодня, 12:26

В РФ продумают финансирование белгородских отрядов самообороны

В РФ продумают финансирование белгородских отрядов самообороны

22 августа 2024, 12:24
Фото: 1MI
Днём 22 августа Владимир Путин заслушал доклады губернаторов приграничных с Украиной регионов о текущей обстановке. После доклада белгородского главы президент поручил продумать финансирование сразу в нескольких сферах.

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил первому вице-премьеру Денису Мантурову и министру финансов Антону Силуанову продумать финансирование отрядов самообороны в приграничных регионах, а также организацию мобильных котельных и учебного процесса для детей.

Гладков в свою очередь просил выделить дополнительные средства на прокладку оптоволокна и около 300 миллионов рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

«Денис Валентинович, я в заключение ещё дам вам слово по тем вопросам, которые сейчас были поставлены губернатором Белгородской области, — это финансирование теробороны, поддержка малого и среднего бизнеса, оптоволоконная связь, определение детей вне территории области в ходе учебного процесса и подготовка к отопительному сезону. Просто прикиньте это всё. Потом, конечно, обязательно должен будет на эти, касающиеся его вопросы, ответить и министр финансов», — обратился Путин к представителям кабмина.
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