Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Житель белгородского посёлка Октябрьский нашёл в лесу боеприпас. 64-летний мужчина попытался разобрать его, чтобы потом сдать на металлолом. В итоге произошёл взрыв.
Мужчина лишился кисти руки. Пострадавшего уже доставили в больницу, врачи оказывают необходимую помощь.
Напомним, что в Шебекино утром при обстреле пострадал мирный житель. Он получил осколочное ранение ноги.
Накануне при атаках БПЛА и обстрелах пострадали ещё пятеро мирных жителей.