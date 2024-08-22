bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:26

Published Сегодня, 10:26

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Мужчина лишился кисти руки под Белгородом из-за боеприпаса

Произошёл взрыв: Гладков рассказал о ЧП под Белгородом

22 августа 2024, 10:26
Фото: 1MI

Мужчина лишился кисти руки под Белгородом из-за боеприпаса

Происшествие случилось в Октябрьском. Мужчина пытался разобрать боеприпас, чтобы потом сдать его на металлолом. Произошёл взрыв.
Сюжет
Взрыв

Житель белгородского посёлка Октябрьский нашёл в лесу боеприпас. 64-летний мужчина попытался разобрать его, чтобы потом сдать на металлолом. В итоге произошёл взрыв.

Мужчина лишился кисти руки. Пострадавшего уже доставили в больницу, врачи оказывают необходимую помощь.

Напомним, что в Шебекино утром при обстреле пострадал мирный житель. Он получил осколочное ранение ноги.

Накануне при атаках БПЛА и обстрелах пострадали ещё пятеро мирных жителей.

Четверо мирных жителей ранены за день в Белгородской области из-за атак ВСУ
Узнать подробнее
Читайте также:
В Шебекино после прямого попадания снаряда загорелся домПосле прямого попадания снаряда в дом ранены мать и её 16-летняя дочьСнаряды прилетели на территорию двух белгородских предприятий — ранен мужчина
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Лес#Снаряд#Октябрьский#Взрыв#Боеприпас#Белгород#Приграничье
Подпишитесь
Будут ли в Белгородской области вводить бесплатный проезд из-за режима ЧС?
Сегодня, 08:01
Суд оставил без изменений приговор бывшему главе Белгородского района Попкову
Сегодня, 10:35
«Тренер по боксу» оказался не жертвой, а нападавшим? Подробности громкой истории
Сегодня, 10:17
В Белгороде снова громко: несколько взрывов прозвучало в небе
Сегодня, 09:33
Роскошная квартира без хлопот: весенний квартал «Сирень» от застройщика в Белгороде
Вчера, 14:23