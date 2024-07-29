После прямого попадания снаряда в дом ранены мать и её 16-летняя дочь

Posted Сегодня, 05:33
Published Сегодня, 05:33
Modified Сегодня, 05:35
Updated Сегодня, 05:35
ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Пострадали две мирные жительницы — женщина и её 16-летняя дочь.
У первой пострадавшей — рваная рана ноги. Помощь женщине оказали на месте. От госпитализации она отказалась.
16-летнюю девушку доставили в больницу. У пострадавшей — закрытый перелом предплечья и ушиб стопы. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести.
В дом пострадавших было прямое попадание боеприпаса. Разрушения есть на втором этаже, выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, при обстреле задело стоявший во дворе автомобиль.