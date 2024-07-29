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Женщина с дочерью пострадали от обстрела Новой Таволжанки

После прямого попадания снаряда в дом ранены мать и её 16-летняя дочь

29 июля 2024, 05:33
Фото: 1MI

Женщина с дочерью пострадали от обстрела Новой Таволжанки

Девушку-подростка доставили в больницу, её матери оказали помощь на месте происшествия. В доме есть значительные разрушения. Кроме того, повреждён стоявший во дворе автомобиль.
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Обстрел

ВСУ обстреляли Новую Таволжанку в Шебекинском горокруге. Пострадали две мирные жительницы — женщина и её 16-летняя дочь.

У первой пострадавшей — рваная рана ноги. Помощь женщине оказали на месте. От госпитализации она отказалась.

16-летнюю девушку доставили в больницу. У пострадавшей — закрытый перелом предплечья и ушиб стопы. Состояние подростка оценивают как средней степени тяжести.

В дом пострадавших было прямое попадание боеприпаса. Разрушения есть на втором этаже, выбиты окна, посечены фасад и забор. Кроме того, при обстреле задело стоявший во дворе автомобиль.

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