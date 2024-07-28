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Published Сегодня, 07:56

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В субботу ВСУ ударили по Белгородской области более 130 раз

Четверо ранены, один погиб: новый день в Белгородской области прошёл под обстрелами

28 июля 2024, 07:56
Фото: Изображение Midjourney

В субботу ВСУ ударили по Белгородской области более 130 раз

За минувшие сутки под огонь ВСУ попали шесть муниципалитетов Белгородской области. Населённые пункты региона атаковали не менее 137 раз. Пострадали три человека. Подробности на своей странице в соцсетях сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Сразу десять населённых пунктов Белгородского района попали под удар ВСУ. В посёлке Политотдельский ранения получил 11-летний мальчик, его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, а затем отпустили домой. В селе Бочковка пострадал мужчина, который умер по дороге в лечебное учреждение.

Всего муниципалитет обстреляли 39 раз. Повреждения получили два частных дома, три авто, оборудование сельхозпредприятия и кровля коммерческого объекта.

По Казинке, Конопляновке, Новопетровке, Принцевке и Старому Хутору Валуйского округа ударили семь раз, а по хутору Старый Волоконовского района — пять раз. Везде обошлось без последствий на земле.

В Грайворонском округе под огнём ВСУ оказались семь населённых пунктов. По ним выпустили пять БПЛА и 28 боеприпасов в ходе трёх обстрелов. Повреждения получили два частных дома, один из которых оказался полностью разрушен, и одна ЛЭП.

По семи поселениям Краснояружского района выпустили восемь боеприпасов и 18 беспилотников. В результате атаки Илек-Пеньковки пострадали два человека: мужчину с минно-взрывной травмой и контузией госпитализировали в горбольницу №2, а его супруга продолжит лечение амбулаторно. Также повреждены три квартиры в одном МКД, четыре домовладения, две надворные постройки, восемь авто и один социальный объект.

13 беспилотников и 14 боеприпасов атаковали десять населённых пунктов Шебекинского округа. В результате обстрела села Муром пострадала женщина: ей оказали помощь и отпустили домой. В муниципалитете повреждены две машины, шесть частных домов и одна ЛЭП.

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