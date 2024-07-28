Четверо ранены, один погиб: новый день в Белгородской области прошёл под обстрелами

По семи поселениям Краснояружского района выпустили восемь боеприпасов и 18 беспилотников. В результате атаки Илек-Пеньковки пострадали два человека: мужчину с минно-взрывной травмой и контузией госпитализировали в горбольницу №2, а его супруга продолжит лечение амбулаторно. Также повреждены три квартиры в одном МКД, четыре домовладения, две надворные постройки, восемь авто и один социальный объект.