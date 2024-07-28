Четверо ранены, один погиб: новый день в Белгородской области прошёл под обстрелами

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
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Updated Сегодня, 07:58
Сразу десять населённых пунктов Белгородского района попали под удар ВСУ. В посёлке Политотдельский ранения получил 11-летний мальчик, его госпитализировали в детскую областную клиническую больницу, а затем отпустили домой. В селе Бочковка пострадал мужчина, который умер по дороге в лечебное учреждение.
Всего муниципалитет обстреляли 39 раз. Повреждения получили два частных дома, три авто, оборудование сельхозпредприятия и кровля коммерческого объекта.
По Казинке, Конопляновке, Новопетровке, Принцевке и Старому Хутору Валуйского округа ударили семь раз, а по хутору Старый Волоконовского района — пять раз. Везде обошлось без последствий на земле.
В Грайворонском округе под огнём ВСУ оказались семь населённых пунктов. По ним выпустили пять БПЛА и 28 боеприпасов в ходе трёх обстрелов. Повреждения получили два частных дома, один из которых оказался полностью разрушен, и одна ЛЭП.
По семи поселениям Краснояружского района выпустили восемь боеприпасов и 18 беспилотников. В результате атаки Илек-Пеньковки пострадали два человека: мужчину с минно-взрывной травмой и контузией госпитализировали в горбольницу №2, а его супруга продолжит лечение амбулаторно. Также повреждены три квартиры в одном МКД, четыре домовладения, две надворные постройки, восемь авто и один социальный объект.
13 беспилотников и 14 боеприпасов атаковали десять населённых пунктов Шебекинского округа. В результате обстрела села Муром пострадала женщина: ей оказали помощь и отпустили домой. В муниципалитете повреждены две машины, шесть частных домов и одна ЛЭП.