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Posted Сегодня, 16:13

Published Сегодня, 16:13

Modified Сегодня, 16:15

Updated Сегодня, 16:15

Сразу два населённых пункта под Белгородом попали под обстрел

Сразу два населённых пункта под Белгородом попали под обстрел

27 июля 2024, 16:13
Фото: Изображение Midjourney
Новая Таволжанка и Шебекино под обстрелом ВСУ. Есть повреждения жилых домов.
Сюжет
Обстрел

Под обстрел ВСУ опять попали населённые пункты Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших мирных жителей нет.

В Шебекино осколками снаряда в двух частных домах выбило окна. Посечены фасады, ограждения. Также под обстрел попал грузовой автомобиль.

В Новой Таволжанке из-за атаки ВСУ пострадало три частных дома. Там выбиты окна, повреждены стены, внутренняя отделка. Также атакована линия электропередачи.

Оперативные и аварийные службы на месте. Последствия ещё уточняются.

Напомним, что за сегодня это не первый обстрел Шебекинского округа. Днём в селе Муром пострадала женщина из-за атаки дрона.

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#Алёна Мальцева#Происшествия#Пострадавшие#Шебекино#Война#Окна#Дома#Обстрел#ВСУ#Электропередача#Дрон#Мирные жители
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