Сразу два населённых пункта под Белгородом попали под обстрел

Posted Сегодня, 16:13
Published Сегодня, 16:13
Modified Сегодня, 16:15
Updated Сегодня, 16:15
Под обстрел ВСУ опять попали населённые пункты Шебекинского городского округа. По предварительным данным, пострадавших мирных жителей нет.
В Шебекино осколками снаряда в двух частных домах выбило окна. Посечены фасады, ограждения. Также под обстрел попал грузовой автомобиль.
В Новой Таволжанке из-за атаки ВСУ пострадало три частных дома. Там выбиты окна, повреждены стены, внутренняя отделка. Также атакована линия электропередачи.
Оперативные и аварийные службы на месте. Последствия ещё уточняются.
Напомним, что за сегодня это не первый обстрел Шебекинского округа. Днём в селе Муром пострадала женщина из-за атаки дрона.