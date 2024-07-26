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Белгородское предприятие ликвидирует производства из-за обстрелов приграничья

Ущерб более 256 млн рублей понесла закрывающаяся в белгородском приграничье компания

26 июля 2024, 07:16
Фото: 1MI

Белгородское предприятие ликвидирует производства из-за обстрелов приграничья

Грайворонская молочная компания объявила о начале процедуры добровольной ликвидации предприятия, сообщает ТАСС. Предприятия компании расположены в 2,5 и 10 километрах от государственной границы. В результате обстрелов погибло более тысячи голов рогатого скота.

Алексей Осыченко, генеральный директор Грайворонской молочной компании и председатель ликвидационной комиссии, объявил о запуске процесса добровольной самоликвидации предприятия. Это решение было принято из-за постоянных обстрелов со стороны Вооружённых сил Украины. По оценкам экспертов, общий ущерб компании от обстрелов составляет 256,6 миллиона рублей.

Первые атаки на производственные объекты зафиксированы в октябре 2022 года, а затем повторились в конце мая 2023 года. Тогда ущерб составил 62,3 миллиона рублей, компания устранила его за свой счёт.

Но особенно сильно пострадали производственные комплексы в сёлах Мокрая Орловка и Луговка в 2024 году. С 13 марта и почти до конца месяца доступ к производственной площадке в Мокрой Орловке был полностью закрыт. Сотрудников экстренно эвакуировали с территории, следить за животными было некому. В марте и апреле на комплексе в Мокрой Орловке из трёх тысяч коров более одной тысячи голов скота погибло.

Всем сотрудникам — в ГМК работали 185 человек — были предложены места на предприятиях группы компаний «Агро-Белогорье». Большая часть работников перешла на мясоперерабатывающий производство.

Ситуация в Грайворонском городском округе, особенно в районах, где находятся производственные объекты, по-прежнему не позволяет возобновить работу предприятия. Риски для жизни и здоровья сотрудников всё ещё очень высоки. Поэтому было принято решение о закрытии компании, объяснил Осыченко.

Зотов и Ковалёва ликвидируют молочную компанию в приграничной Мокрой Орловке
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