Ущерб более 256 млн рублей понесла закрывающаяся в белгородском приграничье компания

Но особенно сильно пострадали производственные комплексы в сёлах Мокрая Орловка и Луговка в 2024 году. С 13 марта и почти до конца месяца доступ к производственной площадке в Мокрой Орловке был полностью закрыт. Сотрудников экстренно эвакуировали с территории, следить за животными было некому. В марте и апреле на комплексе в Мокрой Орловке из трёх тысяч коров более одной тысячи голов скота погибло.