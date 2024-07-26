Один человек погиб, шестеро ранены за день обстрелов Белгородской области

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

25 июля ВСУ совершили несколько атак на Белгородскую область. В Шебекино погиб мужчина, житель Белгородского района находится в критическом состоянии, подключён к аппарату ИВЛ. Ещё пять человек получили ранения. В нескольких районах области были зафиксированы различные разрушения.

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