Один человек погиб, шестеро ранены за день обстрелов Белгородской области

Posted Сегодня, 08:08
Published Сегодня, 08:08
Modified Сегодня, 08:10
Updated Сегодня, 08:10
25 июля в Шебекино погиб мирный житель, ещё двое пострадали. Силами территориальной самообороны пострадавших доставили в Шебекинскую больницу. После оказания медицинской помощи их отправили домой долечиваться амбулаторно.
В посёлке Октябрьский Белгородского района от атаки дрона пострадал мирный житель. У мужчины осколочное ранение левого предплечья и баротравма. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода. От госпитализации раненый отказался.
Позже стало известно о ещё одном пострадавшем в Щетиновке. Сейчас он находится в реанимации, подключён к аппарату ИВЛ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
В Борисовском районе дрон атаковал парковку социального объекта. Местная жительница с контузией позже обратилась в больницу. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.
В селе Новое Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал мужчина. Его с множественными осколочными ранениями рук, спины и ног доставили в Валуйскую больницу. Он также будет долечиваться дома.
Повреждены три частных дома, четыре МКД, надворная постройка, один автобус, один грузовой и 13 легковых автомобилей. Одно авто полностью сгорело. Также пострадали социальный объект, два коммерческий объекта, линия электроснабжения и инфраструктурный объект связи.