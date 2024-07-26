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ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

Один человек погиб, шестеро ранены за день обстрелов Белгородской области

26 июля 2024, 08:08
Фото: 1MI

ВСУ атаковали за сутки семь районов Белгородской области

25 июля ВСУ совершили несколько атак на Белгородскую область. В Шебекино погиб мужчина, житель Белгородского района находится в критическом состоянии, подключён к аппарату ИВЛ. Ещё пять человек получили ранения. В нескольких районах области были зафиксированы различные разрушения.
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Обстрел

25 июля в Шебекино погиб мирный житель, ещё двое пострадали. Силами территориальной самообороны пострадавших доставили в Шебекинскую больницу. После оказания медицинской помощи их отправили домой долечиваться амбулаторно.

В посёлке Октябрьский Белгородского района от атаки дрона пострадал мирный житель. У мужчины осколочное ранение левого предплечья и баротравма. Бригада скорой помощи доставила его в городскую больницу № 2 Белгорода. От госпитализации раненый отказался.

Позже стало известно о ещё одном пострадавшем в Щетиновке. Сейчас он находится в реанимации, подключён к аппарату ИВЛ. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

В Борисовском районе дрон атаковал парковку социального объекта. Местная жительница с контузией позже обратилась в больницу. Ей оказали всю необходимую медицинскую помощь, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно.

В селе Новое Волоконовского района в результате сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал мужчина. Его с множественными осколочными ранениями рук, спины и ног доставили в Валуйскую больницу. Он также будет долечиваться дома.

Повреждены три частных дома, четыре МКД, надворная постройка, один автобус, один грузовой и 13 легковых автомобилей. Одно авто полностью сгорело. Также пострадали социальный объект, два коммерческий объекта, линия электроснабжения и инфраструктурный объект связи.

За сутки в Белгородской области после атак ВСУ ранения получили 30 человек
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