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Published Сегодня, 08:40

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В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

27 июля 2024, 08:40
Фото: 1MI
Мирная жительница пострадала в Муроме. В больницу её отвезли на попутном транспорте. Машина, которая попала под удар, полностью сгорела. Кроме того, в нескольких населённых пунктах временно отсутствует свет после прилётов.
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Обстрел

Женщина ранена в результате атаки ВСУ на Муром в Шебекинском горокруге. Она находилась в автомобиле, который попал под удар дрона.

Пассажирку отвезли в больницу на попутном транспорте. У женщины — минно-взрывная травма и ранение в области лопатки. Машина, в которой находилась пострадавшая, полностью сгорела.

В двух горокругах после прилётов наблюдаются проблемы со светом из-за повреждений на линиях электроснабжения. Частично без электроэнергии остаются Шебекино, Муром и Нехотеевка. Также временно обесточены Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском горокруге.

Кроме того, света после прилёта артснарядов нет в грайворонских Глотово и Безымено. Устранять проблему аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.

Напомним, что накануне под ударом ВСУ были восемь районов Белгородской области, в том числе неприграничный Корочанский район — там сбили беспилотник. В результате вчерашних атак на регион разрушения выявили в домах и на сельхозпредприятии, пострадала женщина.

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