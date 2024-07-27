В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Напомним, что накануне под ударом ВСУ были восемь районов Белгородской области, в том числе неприграничный Корочанский район — там сбили беспилотник. В результате вчерашних атак на регион разрушения выявили в домах и на сельхозпредприятии, пострадала женщина.