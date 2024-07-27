В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина

Posted Сегодня, 08:40
Published Сегодня, 08:40
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Женщина ранена в результате атаки ВСУ на Муром в Шебекинском горокруге. Она находилась в автомобиле, который попал под удар дрона.
Пассажирку отвезли в больницу на попутном транспорте. У женщины — минно-взрывная травма и ранение в области лопатки. Машина, в которой находилась пострадавшая, полностью сгорела.
В двух горокругах после прилётов наблюдаются проблемы со светом из-за повреждений на линиях электроснабжения. Частично без электроэнергии остаются Шебекино, Муром и Нехотеевка. Также временно обесточены Новая Таволжанка и Архангельское в Шебекинском горокруге.
Кроме того, света после прилёта артснарядов нет в грайворонских Глотово и Безымено. Устранять проблему аварийные бригады начнут после согласования с Минобороны РФ.
Напомним, что накануне под ударом ВСУ были восемь районов Белгородской области, в том числе неприграничный Корочанский район — там сбили беспилотник. В результате вчерашних атак на регион разрушения выявили в домах и на сельхозпредприятии, пострадала женщина.