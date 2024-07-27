Мужчина погиб по пути в больницу из-за обстрела в селе в Белгородском районе

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Село Бочковка Белгородского района попало под обстрел. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель.
Мужчина получил серьёзные ранения, по дороге в больницу он скончался.
«Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким», — написал губернатор Белгородской области в Telegram-канале.
Напомним, что сегодня из-за атаки ВСУ на Муром Шебекинского округа ранения получила жительница. Она была в автомобиле, который попал под удар дрона. Женщину с минно-взрывными травмами и ранением лопатки перевезли в больницу на попутном транспорте.