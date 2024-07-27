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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

Мужчина погиб по пути в больницу из-за обстрела в селе в Белгородском районе

Мужчина погиб по пути в больницу из-за обстрела в селе в Белгородском районе

27 июля 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney
В селе Бочковка Белгородского района получил ранения мирный житель. Он добирался в больницу, но из-за полученных ран погиб.

Село Бочковка Белгородского района попало под обстрел. В результате атаки ВСУ погиб мирный житель.

Мужчина получил серьёзные ранения, по дороге в больницу он скончался.

«Выражаю глубочайшие соболезнования всем его родным и близким», — написал губернатор Белгородской области в Telegram-канале.

Напомним, что сегодня из-за атаки ВСУ на Муром Шебекинского округа ранения получила жительница. Она была в автомобиле, который попал под удар дрона. Женщину с минно-взрывными травмами и ранением лопатки перевезли в больницу на попутном транспорте.

Мирная жительница ранена в результате последнего обстрела Белгородской области
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