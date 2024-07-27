Три человека, включая ребёнка, пострадало от обстрела в Белгородской области вечером

В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. Они не поехали в больницу, а отправились домой. Позже стало хуже, и пара вызвала скорую. Как оказалось, у мужчины минно-взрывная травма и контузия. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Его супруга от госпитализации отказалась. Она будет получать дальнейшее лечение амбулаторно.