bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 20:08

Published Сегодня, 20:08

Modified Сегодня, 20:10

Updated Сегодня, 20:10

Три человека, включая ребёнка, пострадало от обстрела в Белгородской области вечером

Три человека, включая ребёнка, пострадало от обстрела в Белгородской области вечером

27 июля 2024, 20:08
Фото: Изображение Midjourney
Появилась обновлённая информация об атаках на посёлок Политотдельский Белгородского района и село Илек-Пеньковка Краснояружского района.

Новая информация появилась по данным об обстреле сегодня вечером. В Белгородской области пострадало три человека, включая 11-летнего ребёнка.

Ранее стало известно об обстрелах сразу четырёх населённых пунктах региона, пострадавших не было, но оказалось, что они не обратились за медицинской помощью.

В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. Они не поехали в больницу, а отправились домой. Позже стало хуже, и пара вызвала скорую. Как оказалось, у мужчины минно-взрывная травма и контузия. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Его супруга от госпитализации отказалась. Она будет получать дальнейшее лечение амбулаторно.

В посёлке Политотдельский от атаки БПЛА пострадал 11-летний ребёнок. Мальчик почувствовал ухудшение состояния и был доставлен в детскую областную клиническую больницу. Его отпустили на амбулаторное лечение.

Сразу два населённых пункта под Белгородом попали под обстрел
Узнать подробнее
Читайте также:
Мужчина погиб по пути в больницу из-за обстрела в селе в Белгородском районеОдин человек погиб, шестеро ранены за день обстрелов Белгородской областиУщерб более 256 млн рублей понесла закрывающаяся в белгородском приграничье компания
#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Пострадавшие#Скорая помощь#Беспилотник#Взрывное устройство#Госпитализация#Детская больница#Обстрел#БПЛА
Подпишитесь
Мужчина погиб по пути в больницу из-за обстрела в селе в Белгородском районе
Сегодня, 15:19
Детская ссора привела к конфликту между многодетной белгородкой и экс-полицейским
Сегодня, 11:44
Химикаты? Сине-зелёная вода на базе отдыха смутила белгородскую прокуратуру
Сегодня, 10:02
«Непростая ситуация»: в Белгороде признали нехватку водителей на ещё одном маршруте
Сегодня, 14:03
Под удар беспилотников попала белгородская школа, ещё один дрон упал на кровлю МКД
Сегодня, 15:08
В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
Сегодня, 08:40