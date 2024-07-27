Три человека, включая ребёнка, пострадало от обстрела в Белгородской области вечером

Posted Сегодня, 20:08
Published Сегодня, 20:08
Modified Сегодня, 20:10
Updated Сегодня, 20:10
Новая информация появилась по данным об обстреле сегодня вечером. В Белгородской области пострадало три человека, включая 11-летнего ребёнка.
Ранее стало известно об обстрелах сразу четырёх населённых пунктах региона, пострадавших не было, но оказалось, что они не обратились за медицинской помощью.
В селе Илек-Пеньковка в результате сброса взрывного устройства с беспилотника на легковой автомобиль были ранены два мирных жителя. Они не поехали в больницу, а отправились домой. Позже стало хуже, и пара вызвала скорую. Как оказалось, у мужчины минно-взрывная травма и контузия. Бригадой скорой помощи он доставляется в городскую больницу №2 города Белгорода. Его супруга от госпитализации отказалась. Она будет получать дальнейшее лечение амбулаторно.
В посёлке Политотдельский от атаки БПЛА пострадал 11-летний ребёнок. Мальчик почувствовал ухудшение состояния и был доставлен в детскую областную клиническую больницу. Его отпустили на амбулаторное лечение.