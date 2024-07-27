Четыре населённых пункта Белгородской области попали под атаки дронов

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
Четыре населённых пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ.
В посёлке Политотдельский Белгородского района БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку. Одна машина посечена осколками, ещё одна загорелась. Огонь оперативно ликвидировали.
В результате атак в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа повреждены два частных дома. Один из них полностью разрушен.
В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон взорвался возле частного домовладения. Осколками посекло надворную постройку, забор и легковой автомобиль. В селе Вязовое в результате атаки беспилотника разрушен нежилой дом.
Оперативные службы работают на месте.