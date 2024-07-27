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Четыре населённых пункта Белгородской области попали под атаки дронов

Четыре населённых пункта Белгородской области попали под атаки дронов

27 июля 2024, 16:50
Фото: Изображение Midjourney
ВСУ атаковали беспилотниками Белгородский, Грайворонский и Краснояружский районы.

Четыре населённых пункта Белгородской области подверглись атакам беспилотников ВСУ.

В посёлке Политотдельский Белгородского района БПЛА сбросил взрывное устройство на парковку. Одна машина посечена осколками, ещё одна загорелась. Огонь оперативно ликвидировали.

В результате атак в селе Новостроевка-Вторая Грайворонского городского округа повреждены два частных дома. Один из них полностью разрушен.

В селе Илек-Пеньковка Краснояружского района дрон взорвался возле частного домовладения. Осколками посекло надворную постройку, забор и легковой автомобиль. В селе Вязовое в результате атаки беспилотника разрушен нежилой дом.

Оперативные службы работают на месте.

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#Алёна Мальцева#Белгородская область#Происшествия#Парковка#Взрывное устройство#Повреждения#ВСУ#Ожоги#Вязовое#Разрушения#Новостроевка-Вторая#Дроны#Оперативные службы#Атаки#Политотдельский#Частные дома
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