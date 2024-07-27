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Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Погиб мужчина, ранена женщина, атакована школа: что произошло в Белгородской области?

Погиб мужчина, ранена женщина, атакована школа: что произошло в Белгородской области?

27 июля 2024, 15:30
Фото: 1MI
Утро в Белгородской области началось с сообщений об атаках на приграничье: от одной из них погибла женщина, из-за другой погиб мужчина. Тем временем в приграничье решили установить контроллеры на подъездных дверях, а в России вспоминают детей — жертв обстрелов.
Сюжет
Дети

Раненых и погибших становится больше

В результате обстрела Белгородского района 27 июля погиб мужчина. Происшествие случилось в Бочковке. От полученных ран мужчина умер по пути в больницу.

Из-за ещё одной атаки ВСУ пострадала женщина. Произошло это в шебекинском Муроме. Автомобиль попал под удар дрона, женщина в этот момент находилась в машине. Пострадавшую отвезли в больницу попутным транспортом. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму и ранение в области лопатки.

Кроме того, несколько населённых пунктов в Шебекинском и Грайворонском горокругах сегодня временно остались без света. При обстрелах задело линии электропередачи.

В Краснояружском районе атакам БПЛА подверглись многоквартирный дом, здание школы, грузовик и легковушка. В Белгородском районе в результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены оборудование на сельхозпредприятии, частный дом и машина.

В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге сегодня также объявляли ракетную опасность. Взрывов в Белгороде на момент действия РО не было. Громко в городе было уже вечером — раздался одиночный громкий звук. Что именно это было, не сообщалось.

В Белгородской области при атаке ВСУ пострадала женщина
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Очередь контроллеров дошла и до обстреливаемого приграничья

В Шебекино приступят к установке контроллеров. Эти устройства должны автоматически открывать двери в МКД при поступлении сигнала о ракетной опасности. Благодаря этому люди могут переждать угрозу в подъезде.

Всего должны внедрить 950 контроллеров. Пока что в работе находится 200 устройств. В первую очередь контроллеры пообещали установить в обстреливаемой части города.

В обстреливаемом Шебекино начнут автоматически открывать двери при ракетной опасности
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Сколько детей погибло в Белгородской области с начала СВО?

27 июля — День памяти детей, погибших при обстрелах в Донбассе. В регионах РФ сегодня проходят траурные мероприятия. Вспоминают не только детей, погибших в ДНР и ЛНР, но и в приграничных районах, в том числе в Белгородской области.

Сколько всего несовершеннолетних в регионе стали жертвами военного конфликта? Актуальной статистики от официальных источников на сегодняшний день звучало. Если подсчитать по сводкам обстрелов, выйдет более 10 погибших. В список жертв попали и малолетние дети, и 17-летние подростки.

Первый канал вспомнил о погибших с начала СВО белгородских детях
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