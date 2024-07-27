Погиб мужчина, ранена женщина, атакована школа: что произошло в Белгородской области?

Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
В результате обстрела Белгородского района 27 июля погиб мужчина. Происшествие случилось в Бочковке. От полученных ран мужчина умер по пути в больницу.
Из-за ещё одной атаки ВСУ пострадала женщина. Произошло это в шебекинском Муроме. Автомобиль попал под удар дрона, женщина в этот момент находилась в машине. Пострадавшую отвезли в больницу попутным транспортом. В результате атаки женщина получила минно-взрывную травму и ранение в области лопатки.
Кроме того, несколько населённых пунктов в Шебекинском и Грайворонском горокругах сегодня временно остались без света. При обстрелах задело линии электропередачи.
В Краснояружском районе атакам БПЛА подверглись многоквартирный дом, здание школы, грузовик и легковушка. В Белгородском районе в результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены оборудование на сельхозпредприятии, частный дом и машина.
В Белгороде, Белгородском районе и Шебекинском горокруге сегодня также объявляли ракетную опасность. Взрывов в Белгороде на момент действия РО не было. Громко в городе было уже вечером — раздался одиночный громкий звук. Что именно это было, не сообщалось.
В Шебекино приступят к установке контроллеров. Эти устройства должны автоматически открывать двери в МКД при поступлении сигнала о ракетной опасности. Благодаря этому люди могут переждать угрозу в подъезде.
Всего должны внедрить 950 контроллеров. Пока что в работе находится 200 устройств. В первую очередь контроллеры пообещали установить в обстреливаемой части города.
27 июля — День памяти детей, погибших при обстрелах в Донбассе. В регионах РФ сегодня проходят траурные мероприятия. Вспоминают не только детей, погибших в ДНР и ЛНР, но и в приграничных районах, в том числе в Белгородской области.
Сколько всего несовершеннолетних в регионе стали жертвами военного конфликта? Актуальной статистики от официальных источников на сегодняшний день звучало. Если подсчитать по сводкам обстрелов, выйдет более 10 погибших. В список жертв попали и малолетние дети, и 17-летние подростки.