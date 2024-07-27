Погиб мужчина, ранена женщина, атакована школа: что произошло в Белгородской области?

Утро в Белгородской области началось с сообщений об атаках на приграничье: от одной из них погибла женщина, из-за другой погиб мужчина. Тем временем в приграничье решили установить контроллеры на подъездных дверях, а в России вспоминают детей — жертв обстрелов.

Раненых и погибших становится больше Очередь контроллеров дошла и до обстреливаемого приграничья Сколько детей погибло в Белгородской области с начала СВО?