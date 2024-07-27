В неприграничном районе Белгородской области было громко. Что случилось?

В ещё четырёх районах последствий на земле не выявили. В этом списке есть и неприграничный Корочанский район. Местные жители накануне сообщали в соцсетях, что слышали громкие звуки. Как оказалось, это была работа ПВО — сбит беспилотник самолётного типа.