В неприграничном районе Белгородской области было громко. Что случилось?

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
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Updated Сегодня, 06:50
Восемь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ 26 июля. Последствия на земле есть в четырёх из них. Кроме того, в одном из районов пострадала мирная жительница.
Речь идёт о Белгородском районе. Там женщина в результате обстрела Бочковки получила минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и баротравму. Пострадавшую госпитализировали, она остаётся в больнице.
Разрушения от обстрелов есть в домах, на предприятии, повреждён транспорт. Так, в Шебекинском горокруге накануне под удар попали десять частных домов, шесть машин и линия электропередачи (ЛЭП).
В Борисовском районе из-за атак БПЛА повреждены два дома, надворная постройка и автомобиль. В Грайворонском горокруге разрушения есть в одном частном доме.
В Белгородском районе от обстрела пострадало сельхозпредприятие. В одном из зданий пробило кровлю. Кроме того, повреждения получила ЛЭП.
В ещё четырёх районах последствий на земле не выявили. В этом списке есть и неприграничный Корочанский район. Местные жители накануне сообщали в соцсетях, что слышали громкие звуки. Как оказалось, это была работа ПВО — сбит беспилотник самолётного типа.
Также в перечне — Валуйский горокруг, Волоконовский и Краснояружский районы. Сообщается, что там информации о пострадавших и разрушениях нет.