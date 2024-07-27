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Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 06:50

Updated Сегодня, 06:50

Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область 26 июля

В неприграничном районе Белгородской области было громко. Что случилось?

27 июля 2024, 06:48
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия атаки ВСУ на Белгородскую область 26 июля

ВСУ ударили по восьми районам Белгородской области

Последствия атак выявили в четырёх муниципалитетах. Повреждено 13 домов, семь машин, линии электропередачи, сельхозпредприятие. Ранена мирная жительница — она остаётся в больнице.
Сюжет
Обстрел

Восемь районов Белгородской области подверглись атакам ВСУ 26 июля. Последствия на земле есть в четырёх из них. Кроме того, в одном из районов пострадала мирная жительница.

Речь идёт о Белгородском районе. Там женщина в результате обстрела Бочковки получила минно-взрывную травму, осколочное ранение руки и баротравму. Пострадавшую госпитализировали, она остаётся в больнице.

Разрушения от обстрелов есть в домах, на предприятии, повреждён транспорт. Так, в Шебекинском горокруге накануне под удар попали десять частных домов, шесть машин и линия электропередачи (ЛЭП).

В Борисовском районе из-за атак БПЛА повреждены два дома, надворная постройка и автомобиль. В Грайворонском горокруге разрушения есть в одном частном доме.

В Белгородском районе от обстрела пострадало сельхозпредприятие. В одном из зданий пробило кровлю. Кроме того, повреждения получила ЛЭП.

В ещё четырёх районах последствий на земле не выявили. В этом списке есть и неприграничный Корочанский район. Местные жители накануне сообщали в соцсетях, что слышали громкие звуки. Как оказалось, это была работа ПВО — сбит беспилотник самолётного типа.

Также в перечне — Валуйский горокруг, Волоконовский и Краснояружский районы. Сообщается, что там информации о пострадавших и разрушениях нет.

Мирная жительница ранена в результате последнего обстрела Белгородской области
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