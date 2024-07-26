Один дрон взорвался в огороде белгородцев, второй упал на дороге: каковы последствия

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
В Белгородской области от дронов ВСУ пострадали пять сёл. Это Берёзовка в Борисовском районе, Козинка в Грайворонском горокуге, а также Муром, Вознесеновка и Новая Таволжанка Шебекинского горокруга.
Из мирных жителей, к счастью, никто не пострадал.
В Берёзовке взорвался дрон-камикадзе, в результате чего в нежилом домовладении пробило кровлю и выбило окна. В Козинке после атаки беспилотника оказалась повреждена кровля частого дома.
Муром атаковали шестью дронами-камикадзе. Выяснилось, что в нескольких домах выбиты окна и пробита крыша, а также посечён фасад и забор. Кроме этого, повреждены гараж с автомобилем.
В Вознесеновке в огороде жилого дома сдетонировал БПЛА, повреждения остались в стене и остеклении. В Новой Таволжанке упал на дорогу FPV-дрон — выбито лобовое стекло легкового автомобиля.