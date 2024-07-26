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Posted Сегодня, 12:15

Published Сегодня, 12:15

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Разрушения в Белгородской области

Один дрон взорвался в огороде белгородцев, второй упал на дороге: каковы последствия

26 июля 2024, 12:15
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
Разрушения в Белгородской области

В Белгородской области дроны ВСУ атаковали пять сёл

Днём 26 июля сразу три муниципалитета региона подверглись атаке дронов ВСУ. Разрушения получили жилые дома, повреждены автомобили, сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

В Белгородской области от дронов ВСУ пострадали пять сёл. Это Берёзовка в Борисовском районе, Козинка в Грайворонском горокуге, а также Муром, Вознесеновка и Новая Таволжанка Шебекинского горокруга.

Из мирных жителей, к счастью, никто не пострадал.

В Берёзовке взорвался дрон-камикадзе, в результате чего в нежилом домовладении пробило кровлю и выбило окна. В Козинке после атаки беспилотника оказалась повреждена кровля частого дома.

Муром атаковали шестью дронами-камикадзе. Выяснилось, что в нескольких домах выбиты окна и пробита крыша, а также посечён фасад и забор. Кроме этого, повреждены гараж с автомобилем.

В Вознесеновке в огороде жилого дома сдетонировал БПЛА, повреждения остались в стене и остеклении. В Новой Таволжанке упал на дорогу FPV-дрон — выбито лобовое стекло легкового автомобиля.

Разрушения в Белгородской областиРазрушения в Белгородской области
Разрушения в Белгородской областиРазрушения в Белгородской области
Разрушения в Белгородской области
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»
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#Татьяна Вознюк#Белгородская область#Происшествия#Шебекино#Новая таволжанка#Муром#Белгород#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Козинка#Приграничье#Вознесеновка#Шебекинский горокруг#СВО#Разрушения#БПЛА#FPV-дрон#Берёзовка
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