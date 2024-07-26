Где найти документ об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области

Белгородцы просят официально подтвердить ограничение въезда в 14 сёл приграничья

Не так давно в регионе ограничили въезд в 14 сёл приграничных районов. Это меры безопасности, которые приняли в связи с обстрелами. Теперь жители хотят знать, какой официальный документ регулирует этот запрет.