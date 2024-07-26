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Документы

Где найти документ об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области

26 июля 2024, 09:13
Фото: Изображение Midjourney
Документы

Белгородцы просят официально подтвердить ограничение въезда в 14 сёл приграничья

Не так давно в регионе ограничили въезд в 14 сёл приграничных районов. Это меры безопасности, которые приняли в связи с обстрелами. Теперь жители хотят знать, какой официальный документ регулирует этот запрет.

«Подскажите, пожалуйста, номер постановления или иного нормативно-правового акта о запрете въезда с 23 июля в 14 населённых пунктов», — просят белгородцы.

В региональном оперштабе ответили, что ограничение доступа в отдельные населённые пункты приграничья принято органом на основании указа президента РФ от 19.10.2022 года № 757 в рамках полномочий, предоставленных данным документом.

Также в штабе уточнили, что все его решения не публикуют в открытых источниках:

В целях соблюдения правил информационной безопасности, все решения оперативного штаба направляются в исполнительные, государственные органы Белгородской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и в иные органы и организации в части, их касающейся исключительно для служебного пользования, т. е. в открытом доступе они не публикуются.
оперштаб Белгородской области

Белгородцы в ответ попросили передать решение оперштаба об ограничении въезда фондам помощи пострадавшим, «чтобы жители „закрытых“ населённых пунктов не собирали дополнительные справки для получения помощи».

Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл
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