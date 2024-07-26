Где найти документ об ограничении въезда в 14 населённых пунктов Белгородской области

Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
«Подскажите, пожалуйста, номер постановления или иного нормативно-правового акта о запрете въезда с 23 июля в 14 населённых пунктов», — просят белгородцы.
В региональном оперштабе ответили, что ограничение доступа в отдельные населённые пункты приграничья принято органом на основании указа президента РФ от 19.10.2022 года № 757 в рамках полномочий, предоставленных данным документом.
Также в штабе уточнили, что все его решения не публикуют в открытых источниках:
В целях соблюдения правил информационной безопасности, все решения оперативного штаба направляются в исполнительные, государственные органы Белгородской области, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и в иные органы и организации в части, их касающейся исключительно для служебного пользования, т. е. в открытом доступе они не публикуются.
оперштаб Белгородской области
Белгородцы в ответ попросили передать решение оперштаба об ограничении въезда фондам помощи пострадавшим, «чтобы жители „закрытых“ населённых пунктов не собирали дополнительные справки для получения помощи».