Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
На встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что введение новых ограничений в некоторых населённых пунктах Белгородской области связано с необходимостью обеспечить безопасность местных жителей.
В настоящее время в Харьковской области продолжается операция по созданию так называемой санитарной зоны. В связи с этим ситуация на границе с Белгородской областью стала более напряжённой. Введение ограничений, по словам пресс-секретаря, не означает, что операция провалилась.
Пока ещё она [операция по созданию зоны безопасности] не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру [РФ].
Дмитрий Песков
Напомним, что впервые идею о создании санитарной зоны высказали в 2023 году. В марте 2024-го президент вновь упомянул об этом, отвечая на вопросы журналистов. А в мае Владимир Путин заявил, что операция, проводимая сейчас российскими Вооружёнными силами на харьковском направлении, является ответом на обстрелы российских регионов.
Вчера, 16 июля, Вячеслав Гладков объявил о введении ограничений на въезд в некоторые районы Белгородской области. Это решение было принято оперативным штабом.