bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:42

Published Сегодня, 11:42

Modified Сегодня, 11:44

Updated Сегодня, 11:44

Песков объяснил ограничение въезда в населённые пункты Белгородской области

Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле

17 июля 2024, 11:42
Фото: 1MI

Песков объяснил ограничение въезда в населённые пункты Белгородской области

В Харьковской области продолжается операция по созданию санитарной зоны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на встрече с журналистами объяснил введение новых ограничений в Белгородской области.

На встрече с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что введение новых ограничений в некоторых населённых пунктах Белгородской области связано с необходимостью обеспечить безопасность местных жителей.

В настоящее время в Харьковской области продолжается операция по созданию так называемой санитарной зоны. В связи с этим ситуация на границе с Белгородской областью стала более напряжённой. Введение ограничений, по словам пресс-секретаря, не означает, что операция провалилась.

Пока ещё она [операция по созданию зоны безопасности] не завершена, продолжаются варварские атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру [РФ].
Дмитрий Песков

Напомним, что впервые идею о создании санитарной зоны высказали в 2023 году. В марте 2024-го президент вновь упомянул об этом, отвечая на вопросы журналистов. А в мае Владимир Путин заявил, что операция, проводимая сейчас российскими Вооружёнными силами на харьковском направлении, является ответом на обстрелы российских регионов.

Вчера, 16 июля, Вячеслав Гладков объявил о введении ограничений на въезд в некоторые районы Белгородской области. Это решение было принято оперативным штабом.

В Белгородской области расширили список получателей выплат на аренду жилья
Узнать подробнее
Читайте также:
Песков: Санитарная зона создаётся, чтобы обезопасить города от обстрелов ВСУВ районе Белгородской области продолжают создавать санитарную зонуПутин отреагировал на предложение о присоединении Харькова к Белгородской области
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Владимир Путин#Безопасность#Новости Белгорода#Ограничения#Харьковская область#Белгород#Дмитрий Песков#Приграничье#Санитарная зона#СВО
Подпишитесь
У молодых супругов остались двое детей: что известно о погибших под Белгородом
Сегодня, 12:42
«Парк злаковых» в Белгороде обещают восстановить. Когда это произойдёт?
Сегодня, 15:40
«У меня отнялась нога». Экс-мэр Старого Оскола рассказал, как пережил в СИЗО инсульт
Сегодня, 15:02
Белгородский пристав выписал первокласснице из Омска долгов на 700 тысяч рублей
Сегодня, 12:10
Ранен мужчина, повреждено семь домов из-за нового обстрела в Белгородской области
Сегодня, 14:11