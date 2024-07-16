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Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:39

Updated Сегодня, 14:39

В Белгородской области ограничат въезд в 14 населённых пунктов

Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл

16 июля 2024, 14:37
Фото: 1MI

В Белгородской области ограничат въезд в 14 населённых пунктов

Соответствующее решение утвердил оперштаб. Ограничения будут действовать с 23 июля. На въездах в населённые пункты будет работать жёсткий контроль — пропустят только мужчин в бронежилетах и касках, а также в сопровождении военных или членов самообороны.

Белгородский оперштаб утвердил решение о том, что с 23 июля в 14 населённых пунктов региона будет ограничен въезд. Список сёл будет опубликован ниже.

На въездах в указанных населённых пунктах будут работать КПП. Пропускать готовы только взрослых мужчин. При этом они должны быть в бронежилетах и касках, а сопровождать их будут военные или представители самообороны. Перевозить людей планируется в бронированном автомобиле с РЭБом.

Чтобы попасть в населённые пункты, необходимо будет подать заявку главам поселений или районов/горокругов. Женщин с детьми в сёла, которые постоянно обстреливаются, не пропустят. Также будет запрещён въезд любым видам общественного транспорта, в том числе такси.

Работать на КПП будут силовики. Для обеспечения их безопасности установят 14 модульных укрытий.

Оставленные дома в населённых пунктах, в которые ограничат въезд, будут охранять представители Минобороны. Пока людей не будет в домах, с них снимут коммунальные платежи — кроме тех, которые оплачиваются по счётчику.

«Если люди не приняли решение — не выехали и пользуются газом и электроэнергией, — конечно, оплата должна взиматься. Все остальные платежи будем останавливать», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Населённые пункты, в которые ограничат въезд:

  1. Белгородский район:

— с. Вергилёвка;

— с. Щетиновка;

— х. Валковский.

  1. Борисовский район:

— с. Богун-Городок.

  1. Грайворонский городской округ:

— с. Безымено;

— п. Горьковский.

  1. Краснояружский район:

— с. Демидовка;

— с. Поповка;

— с. Прилесье.

  1. Шебекинский городской округ:

— п. Красное;

— п. Ленинский;

— х. Мухин;

— х. Панков;

— п. Первомайский.

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