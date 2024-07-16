Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл

На въездах в указанных населённых пунктах будут работать КПП. Пропускать готовы только взрослых мужчин. При этом они должны быть в бронежилетах и касках, а сопровождать их будут военные или представители самообороны. Перевозить людей планируется в бронированном автомобиле с РЭБом.