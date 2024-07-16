Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:39
Updated Сегодня, 14:39
Белгородский оперштаб утвердил решение о том, что с 23 июля в 14 населённых пунктов региона будет ограничен въезд. Список сёл будет опубликован ниже.
На въездах в указанных населённых пунктах будут работать КПП. Пропускать готовы только взрослых мужчин. При этом они должны быть в бронежилетах и касках, а сопровождать их будут военные или представители самообороны. Перевозить людей планируется в бронированном автомобиле с РЭБом.
Чтобы попасть в населённые пункты, необходимо будет подать заявку главам поселений или районов/горокругов. Женщин с детьми в сёла, которые постоянно обстреливаются, не пропустят. Также будет запрещён въезд любым видам общественного транспорта, в том числе такси.
Работать на КПП будут силовики. Для обеспечения их безопасности установят 14 модульных укрытий.
Оставленные дома в населённых пунктах, в которые ограничат въезд, будут охранять представители Минобороны. Пока людей не будет в домах, с них снимут коммунальные платежи — кроме тех, которые оплачиваются по счётчику.
«Если люди не приняли решение — не выехали и пользуются газом и электроэнергией, — конечно, оплата должна взиматься. Все остальные платежи будем останавливать», — добавил губернатор Вячеслав Гладков.
Населённые пункты, в которые ограничат въезд:
— с. Вергилёвка;
— с. Щетиновка;
— х. Валковский.
— с. Богун-Городок.
— с. Безымено;
— п. Горьковский.
— с. Демидовка;
— с. Поповка;
— с. Прилесье.
— п. Красное;
— п. Ленинский;
— х. Мухин;
— х. Панков;
— п. Первомайский.