Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
У жителей Октябрьского в Белгородском районе возникли вопросы к проверке граждан на въезде в населённый пункт. Белгородец Александр рассказал, что, помимо основных документов у въезжающих проверяют наличие прописки в посёлке. Если её нет, то во въезде отказывают, ссылаясь на мифический нормативный акт.
«То, что документы проверять могут при жёлтом уровне, — это понятно и необходимо, безусловно, но вот вопрос: на основании какого нормативного акта запрещается въезд в Октябрьский при отсутствии прописки?» — спросил мужчина.
В оперштабе в ответ на обращение жителя заявили, что разобрались в ситуации. Правда, ведомство не сообщило ничего нового.
Въезд и выезд на территорию городского поселения «Посёлок Октябрьский» не ограничен. Но в целях усиления мер безопасности по просьбе силовых структур необходимо будет остановиться и предъявить документы для проверки.
оперштаб Белгорода
Почему людям запрещают въезд без прописки и что это за нормативный акт, на который ссылаются сотрудники МВД, в оперативном штабе не объяснили.
Напомним, что с 23 июля по решению белгородского оперативного штаба ограничен въезд в некоторые населённые пункты региона. Это связано с напряжённый оперативной обстановкой. Посёлка Октябрьский в списке, опубликованном губернатором Вячеславом Гладковым, нет.