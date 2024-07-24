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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:42

В белгородском оперштабе подтвердили проверку документов на въезде в приграничье

Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок

24 июля 2024, 11:40
Фото: 1MI

В белгородском оперштабе подтвердили проверку документов на въезде в приграничье

Жители посёлка Октябрьский не могут проехать домой без прописки. Как сообщили белгородцы, их без документов просто не пускают сотрудники правоохранительных органов. Эти же сотрудники ссылаются на какой-то неизвестный нормативный акт.

У жителей Октябрьского в Белгородском районе возникли вопросы к проверке граждан на въезде в населённый пункт. Белгородец Александр рассказал, что, помимо основных документов у въезжающих проверяют наличие прописки в посёлке. Если её нет, то во въезде отказывают, ссылаясь на мифический нормативный акт.

«То, что документы проверять могут при жёлтом уровне, — это понятно и необходимо, безусловно, но вот вопрос: на основании какого нормативного акта запрещается въезд в Октябрьский при отсутствии прописки?» — спросил мужчина.

В оперштабе в ответ на обращение жителя заявили, что разобрались в ситуации. Правда, ведомство не сообщило ничего нового.

Въезд и выезд на территорию городского поселения «Посёлок Октябрьский» не ограничен. Но в целях усиления мер безопасности по просьбе силовых структур необходимо будет остановиться и предъявить документы для проверки.
оперштаб Белгорода

Почему людям запрещают въезд без прописки и что это за нормативный акт, на который ссылаются сотрудники МВД, в оперативном штабе не объяснили.

Напомним, что с 23 июля по решению белгородского оперативного штаба ограничен въезд в некоторые населённые пункты региона. Это связано с напряжённый оперативной обстановкой. Посёлка Октябрьский в списке, опубликованном губернатором Вячеславом Гладковым, нет.

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