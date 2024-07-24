Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок

У жителей Октябрьского в Белгородском районе возникли вопросы к проверке граждан на въезде в населённый пункт. Белгородец Александр рассказал, что, помимо основных документов у въезжающих проверяют наличие прописки в посёлке. Если её нет, то во въезде отказывают, ссылаясь на мифический нормативный акт.