Белгородцы не понимают, почему в некоторые обстреливаемые сёла не ограничили въезд

Жители приграничных территорий Белгородской области интересуются, почему их населённые пункты не вошли в список муниципалитетов, доступ в которые планируется ограничить с 23 июля. Хотя их населённые пункты, так же как село Безымено, посёлки Горьковский и Красный, подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.