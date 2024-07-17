Белгородцы не понимают, почему в некоторые обстреливаемые сёла не ограничили въезд

Posted Сегодня, 12:23
Published Сегодня, 12:23
Modified Сегодня, 12:25
Updated Сегодня, 12:25
Жители приграничных территорий Белгородской области интересуются, почему их населённые пункты не вошли в список муниципалитетов, доступ в которые планируется ограничить с 23 июля. Хотя их населённые пункты, так же как село Безымено, посёлки Горьковский и Красный, подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
«А каким образом происходило определение, в какие сёла опасно въезжать? То есть я спокойно могу сейчас поехать в Муром, не опасаясь за свою жизнь, и повезти туда свою семью? В таком случае, если там абсолютно безопасно, по мнению ваших экспертов, почему не выезжает группа на экспертизу пострадавшего жилья и не начали восстановительные работы?» — спросил Максим.
Приграничное селе Муром обстреливают с первых дней специальной военной операции. Как рассказала жительница Оксана, там сейчас «просто ад»: гибнут люди, горят дома, бесконечно летают дроны и падают снаряды. Остались только пенсионеры, которые прячутся по домам.
«На работу ездить стало смертельно опасно, не говоря об обычных человеческих потребностях: вода, свет через день, мусор не вывозят совсем, связь и интернет работают очень плохо, либо вообще их нет, потому что без конца подбивают вышки. Магазины все давно закрыты. Чтобы купить хлеба, нужно выезжать из села, под атаки дронов. Власти замалчивают о реальных масштабах», — высказалась женщина.
Многие уехали, за свой счёт вывезли скот и сняли квартиры. Снимать жильё выходит очень дорого, а жить в Муроме просто страшно. У жителей не остаётся выхода.
Другая белгородка поинтересовалась, почему в списках нет Шебекино и Новой Таволжанки. Эти населённые пункты, как и другие, подвергаются атакам со стороны ВСУ. Там постоянно гибнут люди и фиксируют разрушения.
«У нас безопасно что ли? Люди тоже хотят уехать. Но цены за съём бешеные», — написала Анастасия.
На момент публикации материала оперативный штаб не объяснил, почему некоторые населённые пункты, подвергающиеся обстрелам, были включены в список, а другие — нет.
Вчера на заседании оперативного штаба было принято решение ограничить доступ в 14 населённых пунктов, где ситуация крайне сложная. Ограничения вступят в силу с 23 июля. Также власти сообщили о новых мерах поддержки населения приграничных территорий.