bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:35

Published Сегодня, 09:35

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Хлеб

«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов

24 июля 2024, 09:35
Фото: Изображение Midjourney
Хлеб

Жителям хутора в Белрайоне будут доставлять продукты только раз в неделю

Обстановка в приграничных районах Белгородской области продолжает оставаться очень напряжённой. Жители хутора Валковский пожаловались, что из-за постоянных обстрелов ВСУ им сократили поставки продуктов. Белгородцам ответила глава района Анна Куташова.

Жители хутора Валковский Белгородского района сообщили о сокращении поставок продуктов. Белгородцы опубликовали фотографию соответствующего обращения, в котором сообщается, что с 21 июля продукты будут привозить только по понедельникам.

В объявлении указано, что это связано со сложной оперативной обстановкой в муниципалитете. Людям рекомендуют планировать свои покупки с учётом нового графика поставок.

Местная жительница Евгения отметила, что все в хуторе осознают важность обеспечения безопасности для тех, кто привозит им продукты. Но уменьшение частоты поставок увеличивает риски для самих жителей: люди будут приходить закупаться сразу после поставок, что создаст скопление народа, опасное в условиях постоянных атак со стороны ВСУ.

«Продукты раз в неделю! Видимо, дальше будем хлеб получать по талонам. Это просто нонсенс!» — посетовала Евгения в социальных сетях.

Глава администрации Белгородского района Анна Куташова ответила женщине. Она отметила, что решение об изменении графика поставок продуктов было принято в связи со сложившейся оперативной обстановкой и скорым ограничением въезда в хутор.

С 23 июля будет ограничен доступ в три населённых пункта Белгородского района, где оперативная ситуация складывается крайне сложно: село Вергилёвка, село Щетиновка, и хутор Валковский.
Анна Куташова

Глава района также предложила жительнице выехать в ПВР.

Напомним, что запрет на въезд в хутор Валковский и другие населённые пункты был принят оперативным штабом 16 июля. На въездах будут работать КПП, пропускать готовы только взрослых мужчин.

Обращение к жителям хутораОбращение к жителям хутора
Обращение к жителям хутора
Фото: страница Вячеслава Гладкова
Только в бронежилете и с военными: белгородцам ограничат доступ в 14 сёл
Узнать подробнее
Читайте также:
Ограничение на въезд в белгородские сёла — провал санитарной зоны? Ответили в Кремле«Идут полномасштабные боевые действия»: введут ли под Белгородом режим ЧС?В Белгородской области стало больше жертв атак ВСУ
#Валерия Колесникова#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Магазин#Продукты#Новости Белгорода#Ограничения#Белгород#Приграничье#Валковский#Оперативная обстановка
Подпишитесь
Администрация президента РФ ответила на обращения белгородцев из приграничья
Сегодня, 08:01
Не только цемзавод: белгородцы пожаловались на ещё один источник загрязнения воздуха
Сегодня, 08:50
В полиции сообщили подробности ночного ДТП с буквой Z в Белгороде
Сегодня, 06:56
«Не надо отбиваться, как от злой собаки»: белгородцы поспорили с мэром о деревьях
Сегодня, 10:28
Белгородцев без прописки разворачивали на въезде в приграничный посёлок
Сегодня, 11:40