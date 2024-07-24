«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов

Местная жительница Евгения отметила, что все в хуторе осознают важность обеспечения безопасности для тех, кто привозит им продукты. Но уменьшение частоты поставок увеличивает риски для самих жителей: люди будут приходить закупаться сразу после поставок, что создаст скопление народа, опасное в условиях постоянных атак со стороны ВСУ.