«Хлеб по талонам»? Белгородцам из опасного приграничья сократили поставки продуктов

Posted Сегодня, 09:35
Published Сегодня, 09:35
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Жители хутора Валковский Белгородского района сообщили о сокращении поставок продуктов. Белгородцы опубликовали фотографию соответствующего обращения, в котором сообщается, что с 21 июля продукты будут привозить только по понедельникам.
В объявлении указано, что это связано со сложной оперативной обстановкой в муниципалитете. Людям рекомендуют планировать свои покупки с учётом нового графика поставок.
Местная жительница Евгения отметила, что все в хуторе осознают важность обеспечения безопасности для тех, кто привозит им продукты. Но уменьшение частоты поставок увеличивает риски для самих жителей: люди будут приходить закупаться сразу после поставок, что создаст скопление народа, опасное в условиях постоянных атак со стороны ВСУ.
«Продукты раз в неделю! Видимо, дальше будем хлеб получать по талонам. Это просто нонсенс!» — посетовала Евгения в социальных сетях.
Глава администрации Белгородского района Анна Куташова ответила женщине. Она отметила, что решение об изменении графика поставок продуктов было принято в связи со сложившейся оперативной обстановкой и скорым ограничением въезда в хутор.
С 23 июля будет ограничен доступ в три населённых пункта Белгородского района, где оперативная ситуация складывается крайне сложно: село Вергилёвка, село Щетиновка, и хутор Валковский.
Анна Куташова
Глава района также предложила жительнице выехать в ПВР.
Напомним, что запрет на въезд в хутор Валковский и другие населённые пункты был принят оперативным штабом 16 июля. На въездах будут работать КПП, пропускать готовы только взрослых мужчин.