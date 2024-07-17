Под Белгородом закрыли детсад на несколько сёл. Власти ответили, что происходит

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
Modified Сегодня, 07:04
Updated Сегодня, 07:04
В Сети накануне появился вопрос от белгородки: «На каком основании закрывается детский сад п. Октябрьский? Единственный детский сад на большой посёлок и близлежащие села. Что происходит?»
Как оказалось, работу детсада решили приостановить из-за ухудшения оперативной обстановки.
На основании решения оперативного штаба Белгородского района в связи с ухудшением оперативной обстановки принято решение о временном закрытии дежурных групп в садах, расположенных в 20 км зоне от границы.
Анна Куташова, глава администрации Белгородского района
Всего в Белгородском районе приостановили работу 11 детсадов:
Все они не будут работать в период с 17 по 22 июля включительно.
Напомним, что ранее сообщалось о работе 55 детских садов в Белгороде в режиме дежурных групп. Также велась речь о проведении внеплановых проверок учреждений на готовность к чрезвычайным ситуациям.