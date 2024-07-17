Под Белгородом закрыли детсад на несколько сёл. Власти ответили, что происходит

11 детсадов в Белгородском районе временно прекратят работу

В Белгородском районе прошло заседание местного оперативного штаба. На нём обсудили актуальные вопросы, в том числе о работе детсадов в приграничье. Глава администрации Анна Куташова сообщила, какие из них временно прекратят работу и на какой период.

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