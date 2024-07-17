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Published Сегодня, 07:02

Modified Сегодня, 07:04

Updated Сегодня, 07:04

Детский сад

Под Белгородом закрыли детсад на несколько сёл. Власти ответили, что происходит

17 июля 2024, 07:02
Фото: 1MI
Детский сад

11 детсадов в Белгородском районе временно прекратят работу

В Белгородском районе прошло заседание местного оперативного штаба. На нём обсудили актуальные вопросы, в том числе о работе детсадов в приграничье. Глава администрации Анна Куташова сообщила, какие из них временно прекратят работу и на какой период.

В Сети накануне появился вопрос от белгородки: «На каком основании закрывается детский сад п. Октябрьский? Единственный детский сад на большой посёлок и близлежащие села. Что происходит?»

Как оказалось, работу детсада решили приостановить из-за ухудшения оперативной обстановки.

На основании решения оперативного штаба Белгородского района в связи с ухудшением оперативной обстановки принято решение о временном закрытии дежурных групп в садах, расположенных в 20 км зоне от границы.
Анна Куташова, глава администрации Белгородского района

Всего в Белгородском районе приостановили работу 11 детсадов:

  • детский сад № 1 п. Октябрьский,
  • детский сад № 3 с. Никольское,
  • детский сад № 13 п. Политотдельский,
  • детский сад № 14 с. Головино,
  • детский сад № 16 с. Весёлая Лопань,
  • детский сад № 31 с. Бессоновка,
  • детский сад № 25 с. Ясные Зори,
  • детский сад № 29 с. Красный Октябрь,
  • структурное подразделение «детский сад» МОУ «Малиновская ООШ»,
  • структурное подразделение «детский сад» МОУ «Октябрьская СОШ им. Ю. Чумака»,
  • структурное подразделение «детский сад» МОУ «Солохинская СОШ».

Все они не будут работать в период с 17 по 22 июля включительно.

Напомним, что ранее сообщалось о работе 55 детских садов в Белгороде в режиме дежурных групп. Также велась речь о проведении внеплановых проверок учреждений на готовность к чрезвычайным ситуациям.

В Белгороде будут работать 55 детских садов
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#Татьяна Вознюк#Общество#Белгородская область#Белгородский район#Новости Белгорода#Закрытие#Детсад#Белгород#Оперативный штаб#Приграничье#Дежурные группы#Анна Куташова
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