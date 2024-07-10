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Published Сегодня, 18:15

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Updated Сегодня, 18:18

Заммэра по образованию прокомментировала открытие учреждений допобразования Белгорода

Заммэра по образованию прокомментировала открытие учреждений допобразования Белгорода

10 июля 2024, 18:15
Фото: 1MI
Заместитель мэра по соцполитике и образованию Инна Тяпугина рассказала о том, почему решение об открытии учреждений допобразования правильное.

Решение о возобновлении работы учреждений культуры и детских садов прокомментировала заместитель мэра по соцполитике и образованию Инна Тяпугина.

По словам Тяпугиной, важно обеспечить детей досугом во время летних каникул, а безопасность обеспечат сотрудники образовательных учреждений, которые прошли специальную подготовку.

Педагог отмечает, что родители сейчас на работах, а дети зачастую остаются одни. Особенно важны открытия спортивных учреждений, так как спортсменам надо постоянно заниматься, чтобы навыки и умения не снижались.

«Все педагоги города Белгорода и Белгородской области прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Все здания, где проходят занятия, оборудованы укрытиями», — отметила Тяпугина.
Видео: 1MI
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