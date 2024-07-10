Заммэра по образованию прокомментировала открытие учреждений допобразования Белгорода

Posted Сегодня, 18:15
Published Сегодня, 18:15
Modified Сегодня, 18:18
Updated Сегодня, 18:18
Решение о возобновлении работы учреждений культуры и детских садов прокомментировала заместитель мэра по соцполитике и образованию Инна Тяпугина.
По словам Тяпугиной, важно обеспечить детей досугом во время летних каникул, а безопасность обеспечат сотрудники образовательных учреждений, которые прошли специальную подготовку.
Педагог отмечает, что родители сейчас на работах, а дети зачастую остаются одни. Особенно важны открытия спортивных учреждений, так как спортсменам надо постоянно заниматься, чтобы навыки и умения не снижались.
«Все педагоги города Белгорода и Белгородской области прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Все здания, где проходят занятия, оборудованы укрытиями», — отметила Тяпугина.