В Белгороде могут возобновить работу секций и полноценных групп в детсадах

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Как сообщил губернатор, дети в безопасных районах Белгородской области смогут посещать учреждения культуры, спорта и допобразования. Решение принял оперштаб исходя из запроса большого количества родителей.
Но возможность появится при письменном согласии родителей и работников коллективов. При этом в учреждениях должны быть соблюдены все меры безопасности.
Никакой обязаловки. Это возможность создать дополнительные условия безопасности наших детей. Но решение будет совместное.
Вячеслав Гладков
Также власти дали возможность принять решение об открытии дополнительных групп в детских садах, там, где это максимально безопасно, или полноценной группы в детских садах на первых этажах в безопасных территориях, например, в Белгороде.