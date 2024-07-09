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Published Сегодня, 15:19

Modified Сегодня, 15:21

Updated Сегодня, 15:21

В Белгороде могут возобновить работу секций и полноценных групп в детсадах

В Белгороде могут возобновить работу секций и полноценных групп в детсадах

9 июля 2024, 15:19
Фото: Изображение Midjourney
О решении оперативного штаба сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Для открытия учреждений допобразования и детских садов потребуются письменные согласия родителей и сотрудников.

Как сообщил губернатор, дети в безопасных районах Белгородской области смогут посещать учреждения культуры, спорта и допобразования. Решение принял оперштаб исходя из запроса большого количества родителей.

Но возможность появится при письменном согласии родителей и работников коллективов. При этом в учреждениях должны быть соблюдены все меры безопасности.

Никакой обязаловки. Это возможность создать дополнительные условия безопасности наших детей. Но решение будет совместное.
Вячеслав Гладков

Также власти дали возможность принять решение об открытии дополнительных групп в детских садах, там, где это максимально безопасно, или полноценной группы в детских садах на первых этажах в безопасных территориях, например, в Белгороде.

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#Кристина Семенчук#Белгородская область#Родители#Безопасность#Детсады#Белгород#Вячеслав Гладков#Медицинские маски#Оперштаб#Учреждения#Коллективы#Группы
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