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Детские сады

В Белгороде будут работать 55 детских садов

15 июля 2024, 07:31
Фото: Изображение Midjourney
Детские сады
В Белгороде восстановят работу ещё 15 детских садов в режиме дежурных групп. Также пройдут внеплановые проверки учреждений на готовность к чрезвычайным ситуациям, чтобы повысить безопасность и подготовленность персонала. В 20-километровой приграничной зоне это невозможно из-за обстановки.
Сюжет
Дети

На оперсовещании правительства Белгородской области решили, что проведут внеплановые проверки детских учреждений на готовность к чрезвычайным ситуациям: поведение и алгоритм действий при ЧС, а также подготовленность персонала и их осведомлённость.

Неделю назад принимали решение рассмотреть вопрос об изменении регламенты работы детских садов и школ на территории Белгорода. Восстановление работы детских учреждений в 20-километровой зоне в приграничье на данный момент невозможно из-за оперативной обстановки.

Уже подготовлены предложения и собраны письменные согласия родителей трудовых коллективов о восстановлении работы 36 учреждений допобразования, более 200 учреждений культуры, 13 учреждений спорта. Всё это касается тех муниципалитетов, где позволяет оперативная обстановка.

В Белгороде также провели родительские собрания работников коллективов, на которых решили, что с сегодняшнего дня сформируются дежурные группы, а свою работу восстановят 15 детсадов. Так, в общей сумме в Белгороде функционировать в Белгороде будет уже 55 детских садов. Ещё 16 дежурных групп появятся 22 июля.

Кроме того, на оперсовещании правительства Белгородской области сообщили, что выбирать место отправления ребёнка при выезде из Белгородской области в детские лагеря других регионов родители не смогут. Однако сохраняется выбор времени отправления.

Белгородские родители больше не смогут выбирать регион для выезда ребёнка
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#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Дети#Безопасность#Новости Белгорода#Белгород#Дежурные группы#Оперативная обстановка
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