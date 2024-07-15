В Белгороде будут работать 55 детских садов

В Белгороде также провели родительские собрания работников коллективов, на которых решили, что с сегодняшнего дня сформируются дежурные группы, а свою работу восстановят 15 детсадов. Так, в общей сумме в Белгороде функционировать в Белгороде будет уже 55 детских садов. Ещё 16 дежурных групп появятся 22 июля.