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Posted Сегодня, 14:28

Published Сегодня, 14:28

Modified Сегодня, 14:30

Updated Сегодня, 14:30

ВСУ атаковали Шебекино и Терезовку в Белгородской области

Белгородскую область обстреляли из РСЗО и атаковали дронами: что известно

26 июля 2024, 14:28
Фото: 1MI

ВСУ атаковали Шебекино и Терезовку в Белгородской области

Разрушения есть в частных домах, повреждена машина. Подробности сообщил губернатор.
Сюжет
Обстрел

26 июля ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. Разрушения есть в столице округа и в Терезовке.

Город Шебекино ВСУ обстреляли из РСЗО. Под удар попали три частных дома. В одном осколками посекло оконную раму, фасад, также задело забор и хозпостройку. В двух домах повреждены заборы.

Над Терезовкой ВСУ сбросили боеприпасы с БПЛА. Разрушения есть в двух частных домах: посекло кровлю и фасады, выбило окна, задело хозпостройки. Кроме того, повреждён автомобиль.

Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.

Напомним, что сегодня атаке ВСУ в Шебекинском горокруге также подверглись Муром, Вознесеновка и Новая Таволжанка.

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