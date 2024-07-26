Белгородскую область обстреляли из РСЗО и атаковали дронами: что известно

Posted Сегодня, 14:28
Published Сегодня, 14:28
Modified Сегодня, 14:30
Updated Сегодня, 14:30
26 июля ВСУ атаковали Шебекинский горокруг. Разрушения есть в столице округа и в Терезовке.
Город Шебекино ВСУ обстреляли из РСЗО. Под удар попали три частных дома. В одном осколками посекло оконную раму, фасад, также задело забор и хозпостройку. В двух домах повреждены заборы.
Над Терезовкой ВСУ сбросили боеприпасы с БПЛА. Разрушения есть в двух частных домах: посекло кровлю и фасады, выбило окна, задело хозпостройки. Кроме того, повреждён автомобиль.
Информация о последствиях уточняется. По предварительным данным, пострадавших среди мирных жителей нет.
Напомним, что сегодня атаке ВСУ в Шебекинском горокруге также подверглись Муром, Вознесеновка и Новая Таволжанка.