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ВС РФ уничтожили установку РСЗО на волчанском направлении

Бойцы «Севера» уничтожили ещё одного «Вампира», атаковавшего Белгородскую область

11 июля 2024, 10:45
Фото: 1MI

ВС РФ уничтожили установку РСЗО на волчанском направлении

В Сети появились кадры уничтожения ракетчиками группировки «Север» RM-70 Vampire на волчанском направлении. Сообщается, что ВСУ использовали эту установку для обстрела населённых пунктов Белгородской области.

Силы противовоздушной обороны уничтожили реактивную систему залпового огня «Вампир» на волчанском направлении. Эта система использовалась Вооружёнными силами Украины для обстрелов населённых пунктов Белгородской области.

Кадры уничтожения опубликовали в Сети.

Напоминаем, что 3 июля Белгород подвергся обстрелу. В результате атаки был повреждён автосервис в Белгороде. В городе также были зафиксированы и другие разрушения.

Предположительно, обстрел был произведён из реактивных систем залпового огня типа «Вампир» или «Хаймарс».

Кадры уничтожения РСЗО
Видео: Telegram-канал «Северный Ветер»
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