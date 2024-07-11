Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:45
Updated Сегодня, 10:45
Силы противовоздушной обороны уничтожили реактивную систему залпового огня «Вампир» на волчанском направлении. Эта система использовалась Вооружёнными силами Украины для обстрелов населённых пунктов Белгородской области.
Кадры уничтожения опубликовали в Сети.
Напоминаем, что 3 июля Белгород подвергся обстрелу. В результате атаки был повреждён автосервис в Белгороде. В городе также были зафиксированы и другие разрушения.
Предположительно, обстрел был произведён из реактивных систем залпового огня типа «Вампир» или «Хаймарс».