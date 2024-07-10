Выросло число пострадавших при обстреле Белгородской области, среди них есть ребёнок

Posted Сегодня, 13:28
Published Сегодня, 13:28
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
В результате обстрела города Шебекино днём 10 июля количество раненых увеличилось до девяти человек.
В Шебекинскую центральную районную больницу обратились мужчина и его 12-летний сын. На парковке рядом с ними разорвался снаряд. Он атаковал стоявший неподалёку автомобиль.
У мужчины и мальчика осколочные ранения поясничного отдела. Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребёнка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.
Днём 10 июля Шебекино вновь оказалось под обстрелом. Кадры последствий уже появились в Сети.