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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Количество пострадавших при атаке на Шебекино выросло до девяти

Выросло число пострадавших при обстреле Белгородской области, среди них есть ребёнок

10 июля 2024, 13:28
Фото: 1MI

Количество пострадавших при атаке на Шебекино выросло до девяти

Днём среды ВСУ вновь атаковали Шебекино. Уже известно, что число пострадавших увеличилось, в городе зафиксированы различные разрушения. Подробности сообщил губернатор.
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Обстрел

В результате обстрела города Шебекино днём 10 июля количество раненых увеличилось до девяти человек.

В Шебекинскую центральную районную больницу обратились мужчина и его 12-летний сын. На парковке рядом с ними разорвался снаряд. Он атаковал стоявший неподалёку автомобиль.

У мужчины и мальчика осколочные ранения поясничного отдела. Мужчине была оказана медицинская помощь, после чего его отпустили домой на амбулаторное лечение. Ребёнка готовят к транспортировке в детскую областную клиническую больницу.

Днём 10 июля Шебекино вновь оказалось под обстрелом. Кадры последствий уже появились в Сети.

Город Шебекино вновь под обстрелом, очевидцы сообщают как минимум об одном погибшем
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