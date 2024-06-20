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Published Сегодня, 06:38

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Updated Сегодня, 06:40

От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей

От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей

20 июня 2024, 06:38
Фото: 1MI
В среду, 19 июня, Белгородскую область обстреляли более десяти раз. Губернатор Вячеслав Гладков в своём утреннем обращении рассказал о состоянии пострадавших.

Пятеро мирных жителей пострадали 19 июня в результате атак ВСУ. Трое из них до сих пор находятся в больнице.

В Шебекино осколочное ранение ноги получила женщина. Она самостоятельно обратилась в медпункт. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода.

В Грайвороне пострадали двое мужчин. Оба госпитализированы. Один из них с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки лечится в городской больнице № 2 города Белгорода. Второй мужчина с осколочными ранениями рук и спины остался в Грайворонской центральной районной больнице.

В селе Берёзовка Борисовского района пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода.

Напомним, вчера, 19 июня, в Белгородской области был неспокойный день. Ракетную опасность объявляли более десяти раз. Разрушения зафиксированы в Белгороде, Майском, Новой Нелидовке, Безымено, Прилесье, Шебекино.

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