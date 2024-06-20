От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей

В Грайвороне пострадали двое мужчин. Оба госпитализированы. Один из них с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки лечится в городской больнице № 2 города Белгорода. Второй мужчина с осколочными ранениями рук и спины остался в Грайворонской центральной районной больнице.