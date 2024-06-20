От атак ВСУ на Белгородскую область за день пострадали пятеро мирных жителей

Posted Сегодня, 06:38
Published Сегодня, 06:38
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Пятеро мирных жителей пострадали 19 июня в результате атак ВСУ. Трое из них до сих пор находятся в больнице.
В Шебекино осколочное ранение ноги получила женщина. Она самостоятельно обратилась в медпункт. Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой помощи доставила в городскую больницу № 2 города Белгорода.
В Грайвороне пострадали двое мужчин. Оба госпитализированы. Один из них с осколочными ранениями обеих ног и слепым осколочным ранением грудной клетки лечится в городской больнице № 2 города Белгорода. Второй мужчина с осколочными ранениями рук и спины остался в Грайворонской центральной районной больнице.
В селе Берёзовка Борисовского района пострадала мирная жительница. Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой помощи доставляет в городскую больницу № 2 города Белгорода.
Напомним, вчера, 19 июня, в Белгородской области был неспокойный день. Ракетную опасность объявляли более десяти раз. Разрушения зафиксированы в Белгороде, Майском, Новой Нелидовке, Безымено, Прилесье, Шебекино.