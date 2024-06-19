Женщина пострадала в результате прямого прилёта боеприпаса в белгородском селе

Posted Сегодня, 19:13
Published Сегодня, 19:13
Modified Сегодня, 19:25
Updated Сегодня, 19:25
Вечером 19 июня стало известно об ударе ВСУ по Берёзовке в Борисовском районе. Есть разрушения и пострадавшая.
Ранена мирная жительница. У неё — закрытая черепно-мозговая травма. Женщину везут в белгородскую больницу.
Разрушения выявлены в частном доме, на территорию которого пришёлся прямой прилёт боеприпаса. В самом доме выбило окна, посекло фасад и кровлю. Повреждены хозпостройки.
Напомним, что в районе Берёзовки 18 июня пострадали ещё двое мирных жителей — их авто атаковали дроном-камикадзе.