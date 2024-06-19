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Published Сегодня, 19:13

Modified Сегодня, 19:25

Updated Сегодня, 19:25

Последствия прилёта в Белгородской области

Женщина пострадала в результате прямого прилёта боеприпаса в белгородском селе

19 июня 2024, 19:13
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Последствия прилёта в Белгородской области

ВСУ атаковали Берёзовку в Белгородской области, есть пострадавшая

Есть разрушения в доме, на территорию которого упал боеприпас. Происшествие случилось в Борисовском районе. Подробности сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Вечером 19 июня стало известно об ударе ВСУ по Берёзовке в Борисовском районе. Есть разрушения и пострадавшая.

Ранена мирная жительница. У неё — закрытая черепно-мозговая травма. Женщину везут в белгородскую больницу.

Разрушения выявлены в частном доме, на территорию которого пришёлся прямой прилёт боеприпаса. В самом доме выбило окна, посекло фасад и кровлю. Повреждены хозпостройки.

Напомним, что в районе Берёзовки 18 июня пострадали ещё двое мирных жителей — их авто атаковали дроном-камикадзе.

Последствия прилёта в Белгородской областиПоследствия прилёта в Белгородской области
Последствия прилёта в Белгородской областиПоследствия прилёта в Белгородской области
Последствия прилёта в Белгородской областиПоследствия прилёта в Белгородской области
Последствия прилёта в Белгородской области
Фото: Страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Два человека пострадало в Белгородской области из-за атаки БПЛА на автомобиль
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