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Published Сегодня, 17:02

Modified Сегодня, 17:04

Updated Сегодня, 17:04

Ещё два человека пострадали после атаки Грайворонского горокруга

Ещё два человека пострадали после атаки Грайворонского горокруга

19 июня 2024, 17:02
Фото: Изображение Midjourney
После обстрела Грайворона в Белгородской области ранения получили два человека, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

У одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь: сперва — в местной ЦРБ, после их доставят во вторую горбольницу Белгорода.

Также в Грайвороне зафиксировали повреждения в шести частных домовладениях. Кроме того, осколки повредили четыре легковых автомобиля и одну пассажирскую ГАЗель.

ВСУ атаковали и несколько грайворонских сёл: в Безымено после сброса с БПЛА взрывчатки сгорело частное домовладение, ещё один беспилотник атаковал административное здание — там повреждена крыша.

В селе Новостроевка-Первая повреждения после атаки дрона получил легковой автомобиль.

Ранее под огонь ВСУ попало Шебекино — ранены двое.

Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино
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#Артем Черненко#Белгородская область#Белгород
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