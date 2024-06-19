Ещё два человека пострадали после атаки Грайворонского горокруга

Posted Сегодня, 17:02
Published Сегодня, 17:02
Modified Сегодня, 17:04
Updated Сегодня, 17:04
У одного мужчины осколочные ранения ног, спины и грудной клетки, у второго — осколочные ранения рук и спины. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь: сперва — в местной ЦРБ, после их доставят во вторую горбольницу Белгорода.
Также в Грайвороне зафиксировали повреждения в шести частных домовладениях. Кроме того, осколки повредили четыре легковых автомобиля и одну пассажирскую ГАЗель.
ВСУ атаковали и несколько грайворонских сёл: в Безымено после сброса с БПЛА взрывчатки сгорело частное домовладение, ещё один беспилотник атаковал административное здание — там повреждена крыша.
В селе Новостроевка-Первая повреждения после атаки дрона получил легковой автомобиль.
Ранее под огонь ВСУ попало Шебекино — ранены двое.