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Published Сегодня, 10:31

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Updated Сегодня, 10:34

Последствия обстрела, архивное фото

Задело дома: что известно о последствиях обстрелов Белгорода и Белгородского района

19 июня 2024, 10:31
Фото: 1MI
Последствия обстрела, архивное фото

Гладков сообщил о последствиях новых обстрелов Белгорода и района

Пожаров и прямых попаданий снарядов не было, заявил губернатор. Вместе с тем совсем без разрушений не обошлось. Их выявили в Белгороде и Новой Нелидовке.

В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО. Сбито несколько воздушных целей. В результате атак прямых попаданий в жильё белгородцев не было. Однако разрушения всё же есть.

В столице региона повреждена кровля в частном доме. На территории ещё одного домовладения в Белгороде посекло крышу гаража.

В Новой Нелидовке Белгородского района обломок пробил кровлю частного дома. Информация о последствиях уточняется.

Возгораний в результате атак ВСУ тоже не зафиксировано, добавил глава региона. Напомним, что ранее очевидцы сообщали о дыме в Белгородском районе после одной из ракетных опасностей.

Информация о последствиях обстрелов уточняется.

Добавим, что ракетную опасность с утра объявляли уже несколько раз. Неспокойно в регионе примерно с 08:30. В результате первых взрывов разрушения выявили в Майском.

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