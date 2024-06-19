Задело дома: что известно о последствиях обстрелов Белгорода и Белгородского района

Posted Сегодня, 10:31
Published Сегодня, 10:31
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
В Белгороде и Белгородском районе сработала ПВО. Сбито несколько воздушных целей. В результате атак прямых попаданий в жильё белгородцев не было. Однако разрушения всё же есть.
В столице региона повреждена кровля в частном доме. На территории ещё одного домовладения в Белгороде посекло крышу гаража.
В Новой Нелидовке Белгородского района обломок пробил кровлю частного дома. Информация о последствиях уточняется.
Возгораний в результате атак ВСУ тоже не зафиксировано, добавил глава региона. Напомним, что ранее очевидцы сообщали о дыме в Белгородском районе после одной из ракетных опасностей.
Информация о последствиях обстрелов уточняется.
Добавим, что ракетную опасность с утра объявляли уже несколько раз. Неспокойно в регионе примерно с 08:30. В результате первых взрывов разрушения выявили в Майском.