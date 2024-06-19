Полностью сгорел дом, разрушены ещё восемь после обстрела белгородского Грайворона

Posted Сегодня, 13:39
Published Сегодня, 13:39
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
ВСУ обстреляли Грайворон из РСЗО. После прямого попадания полностью сгорел частный дом. Помимо этого, разрушен гараж.
Повреждено ещё восемь частных домов. В них выбило окна, посекло кровли, фасады, заборы. Повреждены надворные постройки, осколками посекло две машины. Кроме того, задело линии газо- и электроснабжения.
Аварийные службы уже приступили к устранению последствий атаки. Оперативные службы тоже на месте, заверил губернатор.
Напомним, что сегодня, 19 июня, два дрона атаковали центр Грайворона. Повреждены административное здание, магазин, несколько авто.