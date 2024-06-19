bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:39

Published Сегодня, 13:39

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Пожар после обстрела из РСЗО в Белгородской области

Полностью сгорел дом, разрушены ещё восемь после обстрела белгородского Грайворона

19 июня 2024, 13:39
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Пожар после обстрела из РСЗО в Белгородской области

ВСУ обстреляли Грайворон в Белгородской области из РСЗО

Осколками посекло машины, повреждены линии газо- и электроснабжения. Аварийные службы приступили к устранению последствий, заверил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пожар

ВСУ обстреляли Грайворон из РСЗО. После прямого попадания полностью сгорел частный дом. Помимо этого, разрушен гараж.

Повреждено ещё восемь частных домов. В них выбило окна, посекло кровли, фасады, заборы. Повреждены надворные постройки, осколками посекло две машины. Кроме того, задело линии газо- и электроснабжения.

Аварийные службы уже приступили к устранению последствий атаки. Оперативные службы тоже на месте, заверил губернатор.

Напомним, что сегодня, 19 июня, два дрона атаковали центр Грайворона. Повреждены административное здание, магазин, несколько авто.

Последствия обстрела Грайворона из РСЗОПоследствия обстрела Грайворона из РСЗО
Последствия обстрела Грайворона из РСЗО Последствия обстрела Грайворона из РСЗО
Последствия обстрела Грайворона из РСЗО
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети
Автобус и с/х предприятие пострадали из-за атаки дронов на белгородское приграничье
Узнать подробнее
Читайте также:
Давно такого не было: в Белгороде с утра не смолкает сирена и гремят взрывыВ Белгороде вновь прогремели взрывы под гул сирен
#Инна Рогова#Белгородская область#Происшествия#Пожар#Грайворон#Дома#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#Приграничье#СВО#Разрушения#Атака ВСУ#РСЗО
Подпишитесь
Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино
Сегодня, 15:41
Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей
Сегодня, 12:18
«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?
Сегодня, 07:55
«Люди в западне»: белгородцы требуют помочь оставшимся под обстрелами в приграничье
Сегодня, 08:01
Взрывы, сирена, опасные находки: как прошёл неспокойный день в Белгородской области
Сегодня, 15:33
В мэрию Белгорода вернулся бывший чиновник
Сегодня, 15:13