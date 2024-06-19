Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино

Posted Сегодня, 15:41
Published Сегодня, 15:41
Modified Сегодня, 15:44
Updated Сегодня, 15:44
Есть и разрушения: повреждения выявили в 15 частных домовладениях и в одном многоквартирном доме. Ещё десять автомобилей посечены осколками, повреждена линия электропередачи.
С утра Белгородская область находится под массированным огнём. Под ударом ВСУ сегодняоказались Грайворонский горокруг и Краснояружский район, Новая Нелидовка Белгородского района и сам Белгород, по которому «отработали» беспилотники.