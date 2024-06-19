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Published Сегодня, 15:41

Modified Сегодня, 15:44

Updated Сегодня, 15:44

Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино

Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино

19 июня 2024, 15:41
Фото: bel.ru
Мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой и осколочным ранением спины бригада скорой уже доставляет во вторую горбольницу Белгорода, женщина с осколочным ранением ноги обратилась в травмпункт самостоятельно. Информацию сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

Есть и разрушения: повреждения выявили в 15 частных домовладениях и в одном многоквартирном доме. Ещё десять автомобилей посечены осколками, повреждена линия электропередачи.

С утра Белгородская область находится под массированным огнём. Под ударом ВСУ сегодняоказались Грайворонский горокруг и Краснояружский район, Новая Нелидовка Белгородского района и сам Белгород, по которому «отработали» беспилотники.

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#Артем Черненко#Пострадавшие#Шебекино#Травма#Краснояружский район#Белгород#Вячеслав Гладков#Обстрел#ВСУ#Грайворонский городской округ#Разрушения#Беспилотники
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