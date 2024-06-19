Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
На заседание совета ООН после полугода отсутствия запросился представитель Чехии. Постпред РФ Василий Небензя в ответ попросил объяснений от Чехии о причастности к обстрелам Белгорода.
«В декабре прошлого года он [представитель Чехии] наотрез отказался появляться в совет, когда тот собирался для того, чтобы обсудить террористический удар ВСУ по Белгороду, поставленные Чехией РСЗО Vampire», — отметил Небензя.
Напомним, что Совет Безопасности ООН собирался в декабре прошлого года после массированного обстрела Белгорода. Чехия тогда попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте. Так же поступило и Министерство иностранных дел Франции. Тогда в Париже заявили, что Украина осуществляет «легитимную оборону».