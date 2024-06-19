bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 13:55

Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

Россия ожидает объяснений от Чехии о причастности к обстрелам Белгорода

19 июня 2024, 13:55
Постпред РФ при ООН Василий Небензя сделал заявление о том, что Россия ожидает объяснения от Чехии об участии в преступлениях киевского режима. Ранее ВСУ не раз обстреливали Белгородскую область из РСЗО «Вампир» чешского производства.

На заседание совета ООН после полугода отсутствия запросился представитель Чехии. Постпред РФ Василий Небензя в ответ попросил объяснений от Чехии о причастности к обстрелам Белгорода.

«В декабре прошлого года он [представитель Чехии] наотрез отказался появляться в совет, когда тот собирался для того, чтобы обсудить террористический удар ВСУ по Белгороду, поставленные Чехией РСЗО Vampire», — отметил Небензя.

Напомним, что Совет Безопасности ООН собирался в декабре прошлого года после массированного обстрела Белгорода. Чехия тогда попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте. Так же поступило и Министерство иностранных дел Франции. Тогда в Париже заявили, что Украина осуществляет «легитимную оборону».

Небензя: Чехия пыталась избежать ответственности за соучастие в теракте в Белгороде
Узнать подробнее
Читайте также:
«Атака на Белгород — заранее спланированный теракт»: что говорят в ООН?Лозунг «Мирные граждане Белгорода требуют международной защиты!» прозвучал на КипреBaza: в Белгороде пытались устроить два теракта 8 марта
#Ангелина Зиброва#Политика#Оон#Новости Белгорода#Чехия#Белгород#Василий Небензя
Подпишитесь
Два человека пострадали после очередного обстрела Шебекино
Сегодня, 15:41
Кусаются и ходят на четвереньках? Кто такие фурри и опасны ли они для других людей
Сегодня, 12:18
«Ресторан по понятиям» в Белгороде продают: почему владелец принял такое решение?
Сегодня, 07:55
«Люди в западне»: белгородцы требуют помочь оставшимся под обстрелами в приграничье
Сегодня, 08:01
Взрывы, сирена, опасные находки: как прошёл неспокойный день в Белгородской области
Сегодня, 15:33
В мэрию Белгорода вернулся бывший чиновник
Сегодня, 15:13