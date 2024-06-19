Россия ожидает объяснений от Чехии о причастности к обстрелам Белгорода

Напомним, что Совет Безопасности ООН собирался в декабре прошлого года после массированного обстрела Белгорода. Чехия тогда попыталась избежать ответственности за соучастие в теракте. Так же поступило и Министерство иностранных дел Франции. Тогда в Париже заявили, что Украина осуществляет «легитимную оборону».