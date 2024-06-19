Взрывы, сирена, опасные находки: как прошёл неспокойный день в Белгородской области

Под ударом ВСУ сегодня также оказались Грайворонский горокруг и Краснояружский район. Центр Грайворона атакован двумя дронами-камикадзе. Первый сдетонировал и повредил три автомобиля. Второй упал рядом с административным зданием. Повреждения получили не только здание, но и ближайший магазин. Кроме того, повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. После прямого попадания полностью сгорел частный дом, разрушен гараж. Повреждены ещё восемь частных домов. Окна были выбиты, крыши, фасады и заборы — посечены. Повреждены надворные постройки, а также две машины, которые пострадали от осколков. Кроме того, задеты линии газоснабжения и электроснабжения. В селе Безымено повреждена крыша частного дома.