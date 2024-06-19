Взрывы, сирена, опасные находки: как прошёл неспокойный день в Белгородской области

Posted Сегодня, 15:33
Published Сегодня, 15:33
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
Утро среды, 19 июня, на всей территории Белгородской области началось с ракетной опасности. Около 08:30 в Белгороде прозвучало два взрыва. В небе местные жители наблюдали следы, характерные для работы ПВО. На момент написания материала уведомления о тревоге поступали десять раз.
Около 09:00 Минобороны РФ сообщило о сбитии БПЛА над территорией Белгородской области.
Позже губернатор Вячеслав Гладков сообщил о сбитии нескольких воздушных целей на подлёте к Белгороду. Последствия обстрела ВСУ разрушения зафиксировали в Майском в Белгородском районе. В посёлке у одного частного дома повреждено остекление веранды, а у другого — выбиты окна и посечён фасад.
С 11:00 до 12:00 тревогу объявляли ещё пять раз. Снова сирена и взрывы на её фоне прозвучали около 12:40. Повторно жители Белгорода получили предупреждения в 12:50. После одной из ракетных опасностей белгородцы заметили дым в Белгородском районе.
Дежурными средствами ПВО сбиты ещё два беспилотника, сообщило Минобороны, около 10:20 и 11:40, соответственно.
Спустя время стало известно о ещё нескольких разрушениях в результате атак. В Белгороде повреждена кровля частного дома и посечена крыша гаража другого домовладения, а в Новой Нелидовке Белгородского района обломком пробило кровлю частного дома.
Около 13:30 в Минобороны сообщили о уничтожении ещё четырёх украинских беспилотников.
Под ударом ВСУ сегодня также оказались Грайворонский горокруг и Краснояружский район. Центр Грайворона атакован двумя дронами-камикадзе. Первый сдетонировал и повредил три автомобиля. Второй упал рядом с административным зданием. Повреждения получили не только здание, но и ближайший магазин. Кроме того, повреждено лобовое стекло легкового автомобиля. После прямого попадания полностью сгорел частный дом, разрушен гараж. Повреждены ещё восемь частных домов. Окна были выбиты, крыши, фасады и заборы — посечены. Повреждены надворные постройки, а также две машины, которые пострадали от осколков. Кроме того, задеты линии газоснабжения и электроснабжения. В селе Безымено повреждена крыша частного дома.
В краснояружском Прилесье два FPV-дрона атаковали сельскохозяйственное предприятие. Повреждения получили пять припаркованных машин, также беспилотник сбросил взрывное устройство на микроавтобус во дворе частного дома — транспорт сгорел.
Около 16:00 и 17:00 над территорией Белгородской области сбиты ещё два беспилотника. После уже вечерних взрывов на дороге в Белгороде нашли разгонный блок, а во дворе на Богданке — обломки беспилотника. Территорию оцепили.
В 18:20 снова объявили тревогу. Над Белгородом было громко. Информации о последствиях на момент написания материала не поступало.
Кроме того, под удар сегодня попал город Шебекино. Ранены двое мирных жителей — мужчина и женщина. Разрушения выявили в 15 частных и одном многоквартирном доме, повреждены ЛЭП и 10 автомобилей.