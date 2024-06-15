ВСУ вновь атаковали Шебекино и Шебекинский район, есть двое пострадавших

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:31
Updated Сегодня, 09:31
В Шебекинском районе дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль. Двое из местных жителей посёлка Красное в этот момент находились рядом. Оба мужчины пострадали в результате детонации взрывного устройства.
Первый находится в тяжёлом состоянии. Он получил множество осколочных ранений. Сейчас скорая доставляет его в областную клиническую больницу. Второй мужчина отправлен в горбольницу №2 с ранениями спины и кисти осколками.
Также ВСУ атаковали Шебекино. Дрон-камикадзе сдетонировал недалеко от частного дома. Посечена крыша и остекление гаража, повреждён автомобиль. Обошлось без пострадавших.
Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.
Вчера днём в ходе атаки ВСУ повредило многоквартирный дом. Часть дома обрушилась, а некоторые из жителей МКД остались под завалами. Сегодня из-под обломков достали тело четвёртого погибшего. Также одна из пострадавших скончалась в больнице из-за ранений несовместимых с жизнью.