bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
bel.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 09:17

Published Сегодня, 09:17

Modified Сегодня, 09:31

Updated Сегодня, 09:31

Атака беспилотников

ВСУ вновь атаковали Шебекино и Шебекинский район, есть двое пострадавших

15 июня 2024, 09:17
Фото: Изображение Midjourney
Атака беспилотников

При атаке ВСУ на Шебекино и Шебекинский район двое мирных жителей пострадали

Под огонь ВСУ вновь попал Шебекинский горокруг. Дрон-камикадзе атаковал автомобиль в Красном, двое мужчин получили осколочные ранения. Первого в тяжёлом состоянии доставили в областную больницу, второго — в горбольницу №2. У обоих осколочные ранения. Также под атаку попало Шебекино, без пострадавших

В Шебекинском районе дрон-камикадзе ВСУ атаковал автомобиль. Двое из местных жителей посёлка Красное в этот момент находились рядом. Оба мужчины пострадали в результате детонации взрывного устройства.

Первый находится в тяжёлом состоянии. Он получил множество осколочных ранений. Сейчас скорая доставляет его в областную клиническую больницу. Второй мужчина отправлен в горбольницу №2 с ранениями спины и кисти осколками.

Также ВСУ атаковали Шебекино. Дрон-камикадзе сдетонировал недалеко от частного дома. Посечена крыша и остекление гаража, повреждён автомобиль. Обошлось без пострадавших.

Оперативные службы работают на местах. Информация о последствиях уточняется.

Вчера днём в ходе атаки ВСУ повредило многоквартирный дом. Часть дома обрушилась, а некоторые из жителей МКД остались под завалами. Сегодня из-под обломков достали тело четвёртого погибшего. Также одна из пострадавших скончалась в больнице из-за ранений несовместимых с жизнью.

Количество погибших при обвале дома в Шебекино достигло пяти человек
Узнать подробнее
Читайте также:
Сегодня начнут проводить экспертизу обрушившегося дома в ШебекиноТела первых погибших извлекли из-под завалов обрушившегося дома в Шебекино«Первый канал» подготовил репортаж о происшествии в Шебекино
#Татьяна Лукащева#Город#Общество#Белгородская область#Происшествия#Белгородский район#Пострадавшие#Шебекино#Новости Белгорода#Раненые#Белгород#Обстрел#ВСУ#Ранения#Приграничье#Шебекинский горокруг#Разрушения#Атака ВСУ#Обстрелы#Дрон-камикадзе#БПЛА#Оперативные службы
Подпишитесь
Стали известны имена погибших при обрушении дома в Шебекино 14 июня
Сегодня, 09:58
Росавиация уничтожила ПВД ВСУ и иностранных наёмников в Харьковской области
Сегодня, 07:40
Скончался первопроходец экологических начинаний Белгородской области Егор Глазунов
Сегодня, 09:55
Второе место в России: реальна ли цена продуктовой корзины в Белгороде?
Вчера, 08:56
52 белгородских школьника получили по 100 баллов на ЕГЭ
Вчера, 15:40
"